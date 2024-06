Alex Pereira ajuda motorista preso a trocar pneu

Alex Pereira pode ser um homem assustador dentro do octógono, mas fora dele é uma alma generosa.

Antes de ir para Las Vegas para os preparativos finais para defender o título dos meio-pesados ​​contra JiYí Procházka no UFC 303, Pereira ajudou um motorista preso a trocar um pneu furado.

Alex Pereira parou e consertou um pneu aleatório de torcedor para ele com Glover 😂 pic.twitter.com/bnXaEYp7wE — OOC MMA (@oocmma) 24 de junho de 2024

Pereira aproveitou a experiência de quando trabalhava em uma borracharia. Como era de se esperar, o estranho ficou surpreso ao ver o campeão trocar o pneu com facilidade e agradeceu por não saber fazer isso sozinho.

“O campeão veio consertar o pneu e eu não sabia como trocar a porra do pneu”, disse o motorista. Pereira republicou o vídeo em sua história no Instagram, referenciando seu apelido com a hashtag “#TireFixPoatan”.

Pereira vem de vitória no peso pesado do UFC 300 após mandar Jamahal Hill para a tela com um gancho de esquerda seguido de ground and Pound em menos de quatro minutos, fazendo com que o árbitro Herb Dean interrompesse a luta.