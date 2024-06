Alex Pereira destrói Jiri Prochazka com nocaute brutal com chute na cabeça no evento principal do UFC 303

Alex Pereira está rapidamente subindo na escada do status de maior lutador de todos os tempos após aplicar outro nocaute de cair o queixo para defender seu título no evento principal do UFC 303.

Apesar de ter aceitado a luta em cima da hora para substituir um machucado Conor McGregor no card, Pereira saiu parecendo que tinha acabado de passar por um training camp de 10 semanas enquanto dissecava cirurgicamente Jiri Prochazka nos pés. Pereira mostrou todas as suas várias armas, de alguns dos chutes nas pernas mais nojentos do esporte até, sem dúvida, as mãos mais poderosas do UFC.

Pereira quase encerrou a luta depois de acertar Prochazka com um gancho de esquerda no final do round de abertura, mas em vez disso ele finalizou com um chute na cabeça de destaque assim que o segundo round começou. Foi outra performance impressionante, já que Pereira continua campeão com seu último nocaute vindo apenas 13 segundos do segundo round para encerrar a noite de Prochazka no UFC 303.

“Foi ótimo”, disse Pereira sobre a vitória. “Eu estava dizendo a semana toda que viria aqui e seria vitorioso. Não sei qual é o próximo passo. Estou aproveitando essas oportunidades. Tudo o que está vindo em minha direção é positivo, então é isso que estou fazendo.”

Infelizmente, os melhores esforços de Prochazka para mudar a sua sorte desde o primeiro encontro com Pereira não importaram no final. Na verdade, ele abriu a luta desta vez com uma série de mudanças de postura na esperança de proteger suas pernas dos chutes prejudiciais que Pereira sempre dá.

Mas isso não importou, pois o brasileiro continuou a pressionar Prochazka com vários chutes que atingiram um baque forte.

Isso abriu a habilidade de Pereira de voltar para cima, na cabeça, com seu gancho de esquerda característico conectando, que seguiu um jab que apunhalou Prochakza de fora. Com apenas alguns segundos restantes no round de abertura, Pereira desarmou outro gancho de esquerda forte diretamente no queixo que derrubou Prochazka no chão assim que a buzina soou.

Prochazka sorriu ao se levantar, mas também voltou para o canto enquanto aproveitava ao máximo o intervalo de um minuto na tentativa de se recuperar.

No final, isso não importava.

Assim que começou o segundo assalto, Pereira deu um chute que ricocheteou na cabeça de Prochazka e o fez cair na tela. Depois de alguns reclamarem que a primeira luta pode ter sofrido uma paralisação precoce, o árbitro Herb Dean permitiu que a ação continuasse por mais alguns segundos enquanto Pereira continuava a martelar com socos.

Finalmente, Dean interveio para resgatar Prochazka de mais danos.

Foi mais uma atuação inacreditável em uma carreira repleta deles no UFC, com Pereira vencendo novamente de forma espetacular.

Depois de já ter conquistado duas divisões em um espaço de tempo muito curto, Pereira pode ter planos de conquistar um tricampeonato em um futuro próximo.

“Acho que isso está no meu futuro”, disse Pereira sobre a possibilidade de ir para o peso pesado. “Eu disse isso da última vez que estive aqui. Eu falava muito isso, mas não parecia haver muito interesse na organização. Mas estou aqui, estou disponível e acho que isso está no meu futuro.

“Acho que os fãs têm muito a dizer sobre isso. Se é isso que eles querem, acho que será inevitável.”