Alex Pereira explica decisão de fazer luta de última hora no UFC 303: ‘O ânimo está comigo’

Alex Pereira salvou o UFC 300 ao defender o título dos meio-pesados ​​em pouco tempo contra Jamahal Hill. Agora, ele avança ainda mais rápido para salvar o UFC 303.

Conor McGregor e Michael Chandler não serão mais as atrações principais do show da International Fight Week em 29 de junho em Las Vegas, então “Poatan” concordou em revanche contra Jiri Prochazka na defesa do título de 205 libras na T-Mobile Arena com duas semanas de antecedência.

O brasileiro recorreu às redes sociais para explicar por que decidiu colocar o cinturão em risco e entrar no octógono pela quarta vez em 11 meses.

“Eu entendo que essa luta está muito acirrada e pode haver dificuldades com o tempo de preparação, MAS se tem alguém que pode fazer isso acontecer sou eu! POATAN!” Pereira escreveu. “É por isso que sou um dos maiores nomes do UFC Alex Pereira!!! Assumo riscos que nenhuma outra pessoa estaria disposta a correr, mas sei que tenho meus ancestrais comigo. Os espíritos estão comigo e estou pronto para tudo.”

Pereira (10-2) entra na jaula do UFC pela nona vez. Em uma sequência curta, mas já conquistada, ele conquistou cinturões em duas divisões, conquistando vitórias dramáticas sobre Prochazka e Israel Adesanya. O ex-campeão de duas divisões do GLORY Kickboxing nocauteou Prochazka na primeira vez que se encontraram em novembro de 2023 para reivindicar o ouro vago.

Prochazka (30-4-1) se recuperou da derrota com um nocaute no segundo round sobre Aleksandar Rakic ​​no UFC 300, e agora tem a oportunidade de vingar sua única derrota dentro do octógono. Ex-campeão do UFC e do RIZIN, Prochazka venceu 14 das últimas 15 lutas, derrotando nomes como Glover Teixeira, Dominick Reyes e Vadim Nemkov.