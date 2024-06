Alex Pereira vs. Jiri Prochazka 2 vídeos completos da luta

Assista Alex Pereira vs. Jiri Prochazka 2 vídeos completos dos destaques da luta do confronto da luta principal do UFC 303 no sábado à noite, cortesia de vários meios de comunicação.

Pereira x Prochazka aconteceu no dia 29 de junho na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nev. Alex Pereira (11-2) e Jiri Prochazka (30-5-1) se enfrentaram na luta principal do UFC 303. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view na ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Pereira vs. Prochazka 2, confira o blog ao vivo do MMA Fighting.

Ambos os homens saem em ortodoxo e Alex começa com um chute na panturrilha no início. Jiri segurando o centro e quicando. Cuidado de ambos os lados. Até Jiri lançar um jab duplo. Alex acerta um bom jab. Troca de chutes nas pernas, mas Alex verifica o de Jiri.

Alex acerta outro chute na perna. Ele está atacando a liderança, qualquer que seja, enquanto Jiri troca de posição. Um bom gancho de esquerda de Alex acerta quando Jiri é pego no meio. Outro bom golpe de Alex enquanto Jiri se abaixa.

JIri entra e Alex acerta uma grande mão direita. Depois outro chute baixo. Jiri lutando para navegar no intervalo mais cedo. E outro golpe de imersão. E um chute baixo.

O chute rápido no corpo de Alex é bloqueado, mas caramba. Isso vai quebrar um braço. Este é um ótimo round do campeão no começo. Metade do caminho.

Jiri falando lá agora e tentando lutar com as mãos. Os dois homens acertam ganchos de esquerda e Jiri parece hesitante, mas consegue um clinche. Jiri segurando aqui enquanto Alex acerta algumas joelhadas decentes no corpo aqui. JIri procurando double unders. Apanha-os, mas não consegue levar a luta ao chão em 90 segundos.

Alex acerta alguns chutes pequenos e se mantém de pé. Jiri trabalhando aqui, mas sem sorte. Alex rebate e finalmente sai para o espaço.

Alex segurando o centro agora e erra um golpe de direita. Jiri se movimentando muito, mas parecendo inseguro ali. E Alex acerta mais dois chutes. Jiri o chama.

OH!!!! No último segundo, Pereira derrubou Jiri!!! Jiri entrou e uma esquerda no queixo o fez cair. Jiri se levanta e tem 60 segundos para se recuperar.

O MMA Fighting pontuou o round 10-8 para Pereira.

2 ª rodada

Vamos ver o quão recuperado ele está.

Ah, de jeito nenhum. PEREIRA dá um chute na cabeça que o derruba. JIRI AINDA CONSCIENTE MAS PEREIRA COLOCA PREGOS NO CAIXÃO COM AUTORIDADE VIOLENTA.

Droga.