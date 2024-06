Alexa Grasso planeja lutar no Noche UFC com ou sem Valentina Shevchenko

A campeã peso mosca do UFC Alexa Grasso está se preparando para lutar no UFC 306 – recentemente rebatizado como Riyadh Season Noche UFC – com ou sem Valentina Shevchenko.

Apesar de treinarmos um contra o outro durante a temporada de O Lutador Final 32Grasso ainda não recebeu nenhuma garantia de que Shevchenko será sua oponente no card de 14 de setembro. Shevchenko comentou anteriormente que não estava tão animada para lutar no evento do Dia da Independência do México novamente depois que sua luta anterior contra Grasso no card Noche UFC em 2023 terminou em um empate dividido controverso.

Grasso espera que Shevchenko acabe resolvendo quaisquer reservas que tenha contra lutar no card Sphere em Las Vegas, porque ela está defendendo seu cinturão de uma forma ou de outra.

“Esse é o plano”, disse Grasso. “Essa é a luta que eu gostaria que acontecesse. Tenho que fazer parte do Noche UFC. Como posso não fazer parte do Noche UFC este ano? Então, eu realmente espero que ela aceite a luta. É bom para nós dois.”

A partir de agora, o UFC anunciou o evento em parceria com a Riyadh Season da Arábia Saudita, que é patrocinadora titular do card, mas nenhuma luta foi confirmada.

Todos os sinais apontam para Grasso x Shevchenko 3 acontecendo, mas a atual campeã até 125 libras admite que nem mesmo ela tem certeza de contra quem lutará em setembro.

Se Shevchenko acabar rejeitando a luta, Grasso espera que ela volte sua atenção para Manon Fiorot, que é a próxima pessoa na fila para a disputa pelo título depois de derrotar Erin Blanchfield em março, elevando seu recorde do UFC para 7-0 no geral.

“Acho que essa também é a oportunidade dela”, disse Grasso sobre Fiorot. “Ela é a segunda candidata e vem tendo uma boa sequência de vitórias. Então, caso não seja Valentina, acho que será Manon.”

Como campeã, Grasso sabe que seu trabalho se resume a defender o cinturão contra qualquer um que o UFC jogue contra ela, então seja Shevchenko ou Fiorot, ela está pronta para arrasar em setembro.

Dito isso, Grasso espera que Shevchenko mude de ideia e que, eventualmente, um acordo seja fechado para colocá-los no octógono juntos novamente pela terceira e potencialmente última vez.

“É uma luta que eu gostaria de ter”, disse Grasso. “A trilogia é algo que eu realmente amaria. Porque será a primeira trilogia do MMA feminino. Ambas foram treinadoras em TUFEu sou do México, ela é do Quirguistão.

“Temos muita história e estou realmente inspirado por competir com alguém deste alto nível.”