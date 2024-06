Alexander Volkov explica o estilo de cabelo no meio da luta e a briga pós-luta com Sergei Pavlovich

Alexander Volkov teve muito o que conversar depois do UFC Arábia Saudita, e nem tudo foi sobre sua sequência de vitórias.

Durante sua luta co-principal contra Sergei Pavlovich em Riad no sábado, Volkov foi flagrado recebendo alguns tratamentos capilares entre os rounds. Volkov parecia o melhor lutador durante a maior parte da disputa, mesmo sem a ajuda do pente, e acabou conseguindo uma vitória convincente por decisão unânime.

Houve também algum drama pós-luta com Pavlovich se recusando furiosamente a apertar a mão de Volkov depois, e Pavlovich abordou todos os aspectos de sua noite agitada ao falar com a mídia.

“Deixei meu cabelo crescer um pouco mais do que normalmente vou para a luta, geralmente é muito mais curto”, disse Volkov por meio de um tradutor russo na coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Então por causa desse cabelo comprido fui obrigado a trazer comigo para a equipe um estilista especial, digamos um treinador de estilo. Ele fez questão de trabalhar duro pelo seu dinheiro e acho que ele realmente fez um ótimo trabalho porque nada estava cobrindo meus olhos e eu pude trabalhar sem problemas.”

Sobre assuntos mais sérios, Volkov inicialmente relutou em falar sobre a suposta briga com Pavlovich, mas sugeriu que se houver algum mal-entendido entre os dois, é principalmente do lado de Pavlovich.

“Não achei que fosse algo legal de se fazer por parte dele”, disse Volkov. “Acho que ele está bravo comigo, não sei bem por quê. Eu adoraria descobrir por que ele está bravo comigo, mas estou pensando que talvez ele apenas tenha entendido algo errado e, se não entendeu, eu adoraria chegar ao fundo da questão. A culpa é dele, não minha, eu acho.

“Para ser honesto, esta é a primeira vez que ouço Sergei xingar porque ele meio que me disse para… bem, não vou repetir o que ele disse, mas basicamente, de vez em quando me permito praguejar, mas esta é a primeira vez que o ouço usar palavrões maliciosamente em minha direção”, acrescentou Volkov. “Então, se ele tem um problema, acho que provavelmente está do lado dele, porque deixei a situação passar e se ele tem um problema, então deve ser ele quem inicia a solução.”

A vitória de Volkov na Arábia Saudita agora o coloca em uma seqüência de quatro vitórias consecutivas, a primeira vez que ele vence tantas lutas consecutivas no UFC desde que começou na promoção em 2016. Durante esse tempo, ele treinou com Pavlovich em diversas ocasiões, então foi um tanto surpreendente que os combatentes russos se enfrentassem.

Agora que parece haver rixa, Volkov está preocupado com novos atos de agressão por parte de Pavlovich?

“Se ele tentar me atacar, chamarei a polícia”, disse Volkov quando questionado sobre como reagiria se topar com Pavlovich no elevador do hotel.

Volkov finalmente fez o possível para esclarecer a situação, explicando que, pelo que ele sabe, houve confusão sobre como o confronto foi organizado. Ele se lembra de ter visto o UFC anunciar a luta antes da assinatura oficial dos contratos, e afirma que foi Pavlovich quem soube da luta primeiro e que a equipe de Volkov concordou mais tarde. Ele especulou que Pavlovich pode ter presumido que foi Volkov quem sugeriu o confronto, o que pode ser considerado um desrespeito.

Embora Volkov não quisesse provocar mais drama, ele acha que Pavlovich poderia ficar mais grato pelo trabalho que fizeram juntos. Antes das duas últimas derrotas, Pavlovich passou por uma jornada terrível na divisão dos pesos pesados, vencendo seis lutas consecutivas no primeiro round e nocauteando nomes como Curtis Blaydes, Tai Tuivasa e Derrick Lewis para ganhar uma chance pelo título interino no UFC 295. que ele posteriormente perdeu para Tom Aspinall.

É a luta de Lewis que mais chama a atenção de Volkov, que afirma que sua equipe forneceu informações valiosas a Pavlovich antes do confronto.

“Era ele quem viria para a nossa equipe e éramos nós que o treinamos, éramos nós que o ajudamos, somos nós que compartilhamos todas as habilidades com ele, e até a luta de Lewis, ainda estávamos treinando com ele e ajudando-o”, disse Volkov. “Eu voei para lá depois da minha luta com Lewis e estava copiando Lewis o máximo que podia, imitando-o, para o Sergei ser melhor, para adquirir todas as habilidades, dar a ele todas as armas secretas.

“Então acho que ele, tecnicamente, deveria ser um pouco mais respeitoso e um pouco mais grato à nossa equipe por toda a ajuda que prestamos.”