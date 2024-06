Amigo de Johnny Wactor organiza marcha no centro de Los Angeles, mês após assassinato

Johnny Wactor Seu amigo próximo está pressionando as autoridades de Los Angeles para encontrar seus assassinos e responsabilizá-los… organizando uma marcha pelo centro da cidade para manter viva a memória do falecido ator.

Miquéias Parker – um colega ator e um dos melhores amigos de Johnny – liderou a marcha de quarta-feira, e conversamos com ele na rua… com ele nos dizendo que o assassinato de Johnny deveria ser um alerta para a cidade, esperando que aqueles que estão no poder reconhecessem há um problema com o crime.

Houve uma participação sólida no comício de quarta-feira, que Micah diz ser emblemático do cansaço das pessoas de não serem ouvidas.

Do lado de fora da prefeitura, os manifestantes carregavam cartazes pedindo #JustiçaParaJohnny… e faziam piquetes com recortes de papelão do rosto de Johnny, deixando flores e velas em um memorial improvisado. Até conversamos com a ex-noiva de Johnny, Tessa Farrellque também estava no meio da multidão.