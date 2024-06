Amy Robach diz que pode finalmente abraçar a energia feminina com TJ Holmes

Reproduzir conteúdo de vídeo



Podcast Amy e TJ

Amy Robachestá explorando o lado feminino de si mesma… dizendo que sempre teve a energia de “chefe” – mas agora, ela finalmente está com a pessoa certa para explorar a feminilidade por completo.

A âncora demitida do ‘GMA3’ falou sobre isso no podcast “Amy & TJ” que ela apresenta TJ Holmes … andaimes e casamenteiro Thalia Ouimet ela está acostumada a projetar intensidade – antes de perguntar a Holmes como ela se sentiu com ele quando trabalharam juntos na ABC.

Depois de contar algumas piadas sobre como ele sempre sente a necessidade de salvar Amy, TJ admite que gostaria que as pessoas soubessem o quão doce AR era… porque ele diz que é um lado dela que ela não deixa outras pessoas verem.

De sua parte, Robach diz que sempre esteve do outro lado do espectro… passando de ser o “ganha-pão” para abraçar o feminino – creditando estar no relacionamento certo com seu sucesso.

Claramente, ela está fazendo uma declaração sobre seus dois casamentos anteriores com André Shue – com quem ela ainda era legalmente casada quando iniciou um relacionamento com Holmes – e Tim McIntosh … basicamente admitindo que não poderia abraçar sua glória feminina enquanto estivesse com eles.

Aliás… parece que Amy ainda está no processo de abraçar isso totalmente – porque ela diz que às vezes é difícil abandonar a energia de seu chefe para abraçar seu lado mais suave, descrevendo o sentimento como manipulador.