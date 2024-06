Amy Yang vence o PGA Feminino; vencedor importante mais antigo desde 18

SAMAMMISH, Washington – Amy Yang construiu uma grande vantagem e sobreviveu a alguns erros tardios para ganhar seu tão esperado primeiro título importante no domingo, uma vitória de três tacadas no KMPG Women’s PGA Championship.

Yang fechou com par par 72 em Sahalee para terminar com 7 abaixo de 281. Ela foi quase perfeita nos primeiros 15 buracos e alcançou 10 abaixo do torneio para uma vantagem de sete tacadas antes de ter alguns problemas. Mas nenhum de seus perseguidores foi capaz de montar uma carga significativa.

Aos 34 anos, Yang é a vencedora importante mais velha do LPGA Tour desde que Angela Stanford venceu o Evian Championship de 2018 aos 40 anos. Anna Nordqvist completou recentemente 34 anos quando venceu o Women’s Open Championship em 2021.

Esta foi a 75ª partida importante de Yang, a maior antes do primeiro título importante de uma jogadora desde Stanford, que estava jogando seu 76º.

“Sempre quis vencer um major e cheguei perto várias vezes, e comecei a duvidar de mim mesmo se algum dia venceria um major antes de me aposentar, porque já estou em turnê há um bom tempo”, disse Yang após sua vitória. . “Estou muito grato e muito, muito feliz por ganhar um major.

“É todo o trabalho árduo que nossa equipe fez junta e estou muito grato por isso. Todas as quatro rodadas foram difíceis, mas confiei no que preparei e dei o meu melhor durante toda a semana”.

A sexta vitória de Yang no LPGA foi a primeira desde o CME Group Tour Championship do ano passado, que também foi a vitória mais recente de um jogador sul-coreano. Ela conquistou uma vaga nas Olimpíadas de Paris, onde representará a Coreia do Sul pela terceira vez.

Duas vezes no início de sua carreira, Yang manteve a liderança de 54 buracos em um torneio importante, mas ficou aquém. No Aberto Feminino dos Estados Unidos de 2014 em Pinehurst, Yang empatou com Michelle Wie na rodada final, mas acertou 74 na vitória de Wie. Um ano depois, no mesmo torneio no Lancaster Country Club, Yang tinha uma vantagem de três arremessos, mas In Gee Chun acertou 66 para vencer por um.

Desta vez, Lilia Vu e Jin Young Ko acertaram 71 cada, empatando em segundo lugar com 4 abaixo. Vu acertou três rounds abaixo do par, mas não conseguiu superar 75 no primeiro round.

Yang esteve notavelmente estável até seus últimos buracos. Ela acertou cinco bogeys em seus primeiros 69 buracos antes de acertar três tacadas no 16º. Então ela empurrou sua tacada inicial no par 3 17 bem para a direita e ela saltou em um lago, levando a um duplo bogey.

Yang se firmou com uma tacada inicial perfeita no par 5 18, levando a um par de duas tacadas e uma grande celebração no green, onde foi encharcada com champanhe por vários jogadores.

“Sei que ela é uma jogadora muito sólida e sabe como vencer”, disse Vu. “Obviamente está funcionando para ela e ela jogou muito bem, então parabéns para ela.”

Yang tinha uma vantagem de duas tacadas quando chegou ao primeiro tee em um domingo mais frio, após três dias consecutivos de temperaturas acima da média. Os nove primeiros viram a brisa assobiar através das árvores altas até o ponto em que o jogo teve que ser interrompido para que os botões de pólen pudessem ser expelidos dos greens.

Yang não se incomodou. Quando ela fez a curva, ela liderava por cinco. Yang fez birdie no primeiro buraco, marcou birdie a 23 jardas do green no quinto e lançou um birdie putt de 7 pés no oitavo – o buraco mais difícil do percurso – para passar para 9 abaixo.

Quando ela bateu nas árvores no número 10 e fez bogey, Yang respondeu com um birdie no dia 11 e fez seu último birdie no dia 13.

Jogando no grupo final com Yang, Lauren Hartlage teve a chance de empatar a liderança em 8 abaixo, mas seu birdie try de 5 pés no sexto buraco par 5 pegou a borda esquerda, girou ao redor da taça e ficou de fora. Hartlage acertou double bogeys nos números 7 e 8 e fez a curva seis arremessos atrás. Ela empatou em quinto lugar com 3 abaixo, seu melhor resultado na carreira.