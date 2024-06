Análise do jogo Inglaterra 2-1 Eslováquia (30 de junho de 2024)

A Inglaterra garantiu uma vaga nas quartas de final do Euro 2024 graças a um sublime gol de empate de Jude Bellingham nos minutos finais da partida, com Harry Kane marcando o gol da vitória segundos após a prorrogação.

A equipe de Gareth Southgate caminhava para uma saída precoce e uma investigação profunda depois de um desempenho medíocre que os levou a perder aos 25 minutos e não registrar um único chute a gol até os 95 minutos.

No entanto, o remate acrobático de Bellingham a segundos do fim deu à Inglaterra uma tábua de salvação preciosa, e o seu segundo remate à baliza veio segundos depois do prolongamento, quando o remate do suplente Eberechi Eze encontrou o seu companheiro substituto Ivan Toney, cujo remate em loop caiu para Kane.

A Inglaterra enfrentará a Suíça nas quartas de final no próximo sábado.