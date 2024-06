Anatoly Malykhin defende o título dos pesos pesados ​​contra Reug Reug no evento principal do ONE: 169 em Atlanta em 8 de novembro

O campeão de três divisões do ONE Championship, Anatoly Malykhin, coloca seu cinturão de peso pesado em disputa quando enfrenta Oumar “Reug Reug” Kane na luta principal do ONE: 169 em 8 de novembro na State Farm Arena em Atlanta.

Também no card, Tawanchai PK Saenchai defende seu título dos penas do ONE Muay Thai contra o favorito local Joe Nattawut em seu terceiro encontro, após se enfrentarem anteriormente no Muay Thai e no kickboxing. Eles lutaram pela última vez em junho, com Tawanchai obtendo uma vitória por decisão majoritária, o que levou a uma revanche imediata para Nattawut em novembro.

Os ingressos para o evento estarão à venda na sexta-feira, 12 de julho, via Ticketmaster, com pré-venda de ingressos a partir de 5 de julho.

Funcionários da promoção confirmaram as lutas com o MMA Fighting na quarta-feira.

Invicto em 14 lutas, Malykhin se tornou uma máquina de demolição enquanto acumulava títulos nos pesos pesados, meio-pesados ​​e médios no ONE Championship. O russo despachou recentemente Reinier de Ridder pela segunda vez com vitórias por nocaute nas duas lutas.

Em sua luta mais recente no peso pesado, Malykhin conquistou o título indiscutível com um nocaute brutal no terceiro round sobre o veterano do UFC Arjan Bhullar em junho passado.

Agora Maykhin enfrenta o fenômeno senegalês do wrestling Reug Reug, que tem sua primeira chance pelo ouro no ONE Championship depois de construir uma seqüência de três vitórias consecutivas na promoção. No geral, Reug Reug detém um recorde profissional de 6-1 no MMA, com cinco de suas seis lutas acontecendo sob a bandeira do ONE.

Mais lutas para ONE:169 em novembro serão anunciadas nas próximas semanas.