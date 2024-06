Anderson Silva dá resposta brutal sobre por que nunca boxeará Vitor Belfort

SÃO PAULO — Anderson Silva nunca mais enfrentará Vitor Belfort.

“The Spider” está programado para enfrentar Chael Sonnen pela terceira vez no sábado em São Paulo, Brasil, em uma luta de exibição de boxe de 216 libras que é a atração principal do Spaten Fight Night. A lenda do UFC revelou na quarta-feira que está atualmente em negociações para competir em uma luta de boxe profissional de 180 libras ainda este ano em Abu Dhabi, mas não enfrentará outro ex-inimigo.

Durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o ex-campeão peso médio do UFC disse ao MMA Fighting que não há absolutamente nenhuma chance de ele enfrentar o “Fenômeno” uma segunda vez.

“A história com Vitor acabou”, disse Silva. “Ele merecia e acabou. Não há mais nada para ele dizer. Acabou, acabou, acabou. Estou aqui, ao vivo, [saying] Vitor, você já pegou, não tem porque continuar falando, né? Vá perseguir [Acelino Freitas] ‘Popó’. Não há mais nada a ser feito. O que seria mais impressionante do que aquele chute que dei no Vitor? Só se ele entrasse no ringue e eu soprasse ar e ele caísse. Não há mais nada para acontecer.

“Ele tem que ir para a cama sabendo que perdeu com um chute no rosto. E eu tenho que ir para a cama com o fato de que perdi duas vezes para um cara que era o azarão, sabe? Eu perdi duas vezes [to Chris Weidman]. Quebrei minha perna e tenho que ir para a cama com isso e não chamar esse cara. Temos que entender que não somos os melhores do mundo e não somos perfeitos.”

Weidman destronou Silva com um nocaute impressionante no UFC 162 em 2013, e depois viu o brasileiro fraturar a perna na revanche no UFC 168. Silva revelou que Spaten Fight Night considerou trabalhar em Weidman como seu oponente para 15 de junho, mas acabou reservando o cartão para Sonnen. em vez disso, combine.

“Foi discutido uma potencial luta com o Weidman, mas ele tem contrato com o UFC e não foi ideia minha”, disse Silva. “As pessoas envolvidas consideraram isso. Isso não aconteceu. Era para ser Sonnen e pronto.

“As pessoas passam por momentos difíceis, principalmente alguns lutadores… Cara, você perdeu, ele foi melhor que você. É isso. Você teve a chance de lutar e agora perdeu. Já basta. Vitor, pare, não parece bom.”