Anderson Silva diz que nocautes não eram permitidos em exibição de boxe de Chael Sonnen

SÃO PAULO – Quando Anderson Silva e Chael Sonnen se distanciaram em uma exibição de boxe de cinco rounds no sábado à noite em São Paulo, Brasil, a luta atraiu críticas online pela falta de agressividade de ambos os competidores.

Silva conversou com a mídia logo após a luta e foi questionado sobre a reação.

“Foi um jogo amistoso, e como jogo amistoso não eram permitidos nocautes, foi um jogo sem [winner]”, disse Silva. “Foi uma exposição e acredito que fizemos um bom espetáculo.”

A presidente do Conselho Nacional de Boxe do Brasil, Geyza Caryny, disse ao MMA Fighting antes do evento que Silva x Sonnen seria uma exibição, mas o vencedor ainda seria anunciado. Ambos os lutadores tiveram as mãos levantadas no final.

“Foi incrível, foi muito mais do que eu esperava”, disse Silva. “Foi ótimo poder fazer esse show para as pessoas e meus fãs, compartilhar esse lugar com meu filho [Kalyl Silva]que era bebê e já me seguia, então estou muito feliz”,

Silva disse que pretende retornar à Bahia, onde treinou com o técnico de boxe Luiz Dorea no Spaten Fight Night, para continuar se preparando para sua próxima missão.

“Eu tenho um [boxing] jogo em Dubai que não é uma exibição”, disse Silva. “Ainda não há data. Estamos negociando e ainda não posso dizer quem é o adversário ou [my manager] vai me matar porque o contrato é secreto. É outro grande desafio na minha vida. Um grande desafio, de fato.”