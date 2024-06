Anderson Silva e Chael Sonnen lutam pelo empate em exibição sem brilho de boxe

Anderson Silva e Chael Sonnen jogando as mãos em um ringue de boxe nunca pareceria Arturo Gatti x Micky Ward, mas os velhos adversários pareciam resignados a se envolver em uma gloriosa sessão de sparring durante sua exibição de boxe no sábado.

Em um confronto anunciado como a última luta de Silva em seu país natal, o Brasil, ele ainda mostrou alguma velocidade e habilidade, mas não parecia que estava indo para matar. Sonnen fez o seu melhor para ficar com o melhor boxeador, mas na verdade eram duas lendas da velha escola passando cinco rounds no ringue juntos para dar um show.

Por se tratar de uma exibição, não houve vencedor, com os dois lutadores levantando a mão no final.

Desde o início, ficou claro que os rivais, antes acalorados, estavam realmente apenas se divertindo lá. O plano de jogo de Sonnen envolvia tentar intimidar Silva no ringue e, em troca, o brasileiro desferia socos com velocidade, mas sem muita força.

Repetidamente, Sonnen marchou para frente, mas não estava causando muitos danos ofensivos. Quanto a Silva, ele deu um soco de direita no rosto de Sonnen e depois se afastou enquanto os rivais de longa data continuavam trocando golpes.

Silva ficou um pouco mais ocupado conforme a luta avançava para o terceiro round, quando ele abriu com várias combinações rápidas enquanto Sonnen abaixava a cabeça e se encobria para evitar absorver qualquer dano sério. Às vezes, Silva deu um bom golpe de esquerda e seguiu com um de direita, mas não houve muito ritmo enquanto ele continuava a deixar Sonnen ficar por perto.

Sonnen fez o possível para diminuir a distância e usar seu tamanho para desgastar Silva, mas o brasileiro ainda se defendia bem e depois atirava por dentro com socos mais eficazes.

Na quarta, Silva começou a dançar um pouco mais, quicando e dando socos e ganchos sem realmente colocar força. Seu melhor soco veio com um gancho que pareceu pegar Sonnen desprevenido, mas ainda não foi o suficiente para abalar o multi-desafiante ao título do UFC.

Os golpes de ambos os lutadores continuaram enquanto o tempo passava no round final, embora Silva tenha conseguido causar dano suficiente para fazer com que um pouco de sangue vazasse do nariz de Sonnen. Silva se contentou em circular e depois lançar vários socos em sucessão enquanto os dois lutadores comemoravam após o gongo final soar.

Ninguém esperava que uma dupla de lutadores com quase 50 anos entrasse no ringue e simplesmente brigasse, mas Silva conseguiu passar cinco rounds no ringue com um rival que virou amigo e também dividir um card com seu filho, que conquistou a vitória no início de a noite.

Silva provocou sua próxima luta ainda este ano com o local provavelmente marcado em Abu Dhabi, mas ainda não revelou o adversário. Quanto a Sonnen, ele provavelmente retornará à cabine de transmissão antes de pendurar as luvas para sempre.