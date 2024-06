Anderson Silva esclarece planos futuros de luta após boxear Chael Sonnen no Brasil

Anderson Silva é um avô que recentemente completou 49 anos, mas isso não significa que ele parou de lutar.

Enquanto se prepara para enfrentar o velho adversário Chael Sonnen em uma luta de boxe de exibição de cinco rounds no sábado, o membro do Hall da Fama do UFC esclareceu que embora esta luta sirva como sua última aparição competindo em seu país natal, o Brasil, ele ainda tem outros planos em relação ao seu carreira em esportes de combate está em causa. Embora o confronto tenha sido promovido como sua “grande final”, Silva confirmou que isso é apenas em relação às lutas no Brasil, mas ele nem pensa em se aposentar no momento.

“Não, não estou me aposentando”, disse Silva em A hora do MMA. “Eu estou apenas [doing] minha última luta no Brasil.

“Estou um pouco triste – estou muito feliz, mas um pouco triste porque esse evento é muito fechado, não é para todos. Estou animado, mas muitos fãs me ligaram e falaram comigo e mandaram mensagens: ‘Por que você não [put this on] para todo mundo? Aberto ao público. Eu disse: ‘Sinto muito, pessoal, não tenho controle sobre essa situação.’ Acho que toda a equipe está trabalhando duro para fazer um bom show. Estou tão animado. Eu estou tão feliz.”

O evento estilo VIP com Silva x Sonnen e três outras lutas não será realizado em um grande estádio ou arena, mas sim em uma reunião pequena e íntima com uma quantidade muito limitada de fãs presentes.

O cartão também vai ao ar apenas no Brasil e não será disponibilizado internacionalmente.

Silva admite que não sabe ao certo por que os promotores optaram por tornar a luta tão exclusiva, mas está feliz por enfrentar Sonnen em grande estilo em sua última aparição no Brasil.

“São pessoas muito, muito restritas, apenas pessoas VIP”, disse Silva. “Eu estou tão feliz. Estou muito animado porque adoro lutar. Tenho a oportunidade de lutar novamente com o Chael, de dar um bom show, esse grande presente para meus fãs no Brasil e essa é minha última luta no Brasil.

“É um evento muito particular. Não sei por que, mas estou muito feliz.”

A luta de sábado também é a primeira ação de Silva desde que perdeu por decisão unânime para Jake Paul em outubro de 2022. Apesar do resultado daquela noite, Silva diz que nunca pensou em abandonar o esporte por causa da derrota e, no mínimo, ele acredita mais pessoas precisam mostrar a Paul respeito pela carreira que ele está construindo como boxeador.

“Não definitivamente NÃO. Por que [would I retire after that fight]?” Silva disse. “Não definitivamente NÃO. Todo mundo falando porque Jake só briga com os mais velhos.

“Jake tem meu respeito. Porque Jake continua treinando todos os dias. O cara está trabalhando duro. Depois da minha briga com o Jake, o Jake parou a luta e está fazendo um monte de coisas, e entra no trailer para editar seus próprios vídeos. Por que as pessoas não respeitam esse garoto? O povo precisa respeitar porque o cara tem feito sucesso [in his job]. O povo não tem garagem para fazer o mesmo começa a falar besteira. Esse é o problema. Respeito muito ele porque o garoto mudou todo o jogo nessa área. Estou muito feliz porque faço parte disso. Não importa o resultado que perdi porque sei o quanto estou trabalhando duro e sei que Jake está trabalhando duro também, e sei o quanto Jake está trabalhando para fazer algo diferente neste novo jogo. Eu respeito muito isso.”

Quanto ao que vem a seguir, Silva não quis revelar muito, embora tenha confirmado que já estão em andamento negociações com a Arábia Saudita servindo como um possível local de pouso para uma luta futura. Ele tem um adversário que lhe foi oferecido, mas Silva diz que é muito cedo para divulgar o nome porque os contratos ainda não foram assinados, então algo pode mudar.

“Comecei a negociar minha próxima luta”, disse Silva. “Veremos. Talvez na Arábia Saudita [Arabia]. Estou apenas esperando que a situação fique mais clara.”

“Não tenho um adversário dos sonhos. Talvez Roy [Jones Jr. one day]Mas isso não [him]. É um cara diferente, mas é um bom desafio para mim. Mas não posso falar sobre isso porque não tenho permissão para falar sobre isso e estou aguardando o contrato e tudo mais.”

Ultimamente, Silva tem se concentrado apenas no boxe e não parece que o MMA seja realmente uma opção no momento, embora admita que ainda há muitas ofertas para ele voltar ao esporte.

“Às vezes as pessoas me ligam, diferentes pessoas no Japão me chamam para lutar no Japão”, disse Silva. “Minha última luta de MMA foi no Japão. Treino todos os dias, mas estou apenas esperando. Não sei. Há muitas negociações com minha equipe.”

Silva não vai falar muito por enquanto, mas parece que Sonnen é apenas sua primeira luta para voltar a uma agenda mais ocupada depois de um ano e meio de folga.

“Estou apenas esperando”, disse Silva. “Os caras conversam com a minha equipe e negociam com a minha equipe e estou só esperando. Veremos.”