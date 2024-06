Anderson Silva explica por que não tentou vencer luta de boxe com Chael Sonnen

Anderson Silva e Chael Sonnen percorreram distância em uma luta de exibição de boxe no último fim de semana no Brasil, e “The Spider” disse que decidiu não vencer a luta como uma “homenagem” à sua história.

Silva e Sonnen lutaram duas vezes pelo título dos médios do UFC em dois dos confrontos de MMA mais assistidos de todos os tempos, ambos terminando com Silva como vencedor. A dupla foi a atração principal do Spaten Fight Night no dia 15 de junho, que foi considerada a última luta de Silva em solo brasileiro.

Silva disse à mídia após a partida sem brilho que nocautes não eram permitidos por se tratar de uma exibição, e foi às redes sociais na sexta-feira para falar sobre seu desempenho.

“Sei que alguns disseram que a luta deveria ter sido mais agressiva, mas cada luta tem sua dinâmica”, escreveu Silva em português. “Escolhi estar no ringue com um adversário tão importante na minha história. Poderia ter lutado para vencer, mas preferi fazer isso em homenagem à nossa história e por isso não conquistei o cinturão.”

“Vencemos de muitas maneiras na vida”, continuou ele, “e estar ao seu lado durante toda aquela noite foi a maior vitória de todas. Foi incrível me despedir dos anéis brasileiros com tanto amor. Amo você.”

O cinturão cerimonial foi entregue na quarta-feira em confronto direto em São Paulo, mas nenhum dos lutadores o levou para casa.

Fala meu povo , venho aqui agradecer o carinho de vocês, pois sábado foi uma noite histórica para mim. Última luta no meu país, meu filho lutando, passou um filme da minha vida… Sei que alguns falaram que a luta deveria ter sido mais agressiva, mas cada luta tem a sua própria… -Anderson Silva (@SpiderAnderson) 21 de junho de 2024

Silva disse após a luta com Sonnen que está atualmente em negociações para competir em uma luta de boxe profissional em Dubai ainda este ano, mas disse que não foi autorizado a revelar o adversário.

O Hall da Fama do UFC venceu duas das três lutas do boxe profissional desde que se separou do UFC em 2020, derrotando Julio Cesar Chavez Jr. e Tito Ortiz antes de perder para Jake Paul, e depois indo longe em exibições de boxe com Sonnen e Bruno Azeredo .