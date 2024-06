Anderson Silva x Chael Sonnen: atualizações rodada a rodada ao vivo

MMA Fighting tem atualizações de Anderson Silva x Chael Sonnen ao vivo, round a round, para a inesperada luta da trilogia entre lendas em São Paulo, Brasil no Sábado à noite.

O evento principal está previsto para começar por volta das 23h ET na Globo. Confira nossa página de resultados Silva x Sonnen para saber o que aconteceu na eliminatória.

Silva, membro do Hall da Fama do UFC e ex-campeão dos médios do UFC, enfrenta o rival de longa data do MMA Sonnen em uma luta de boxe de exibição de cinco rounds no dia 15 de junho em São Paulo, Brasil. Silva e Sonnen se enfrentaram em duas lutas no UFC. “The Spider” defendeu seu título com uma finalização icônica no quinto round no UFC 117 em 2010, depois finalizou Sonnen novamente com um nocaute no segundo round no UFC 148 em 2012. Silva vs. do Hall da Fama do UFC durante a Semana Internacional da Luta antes do UFC 303.

Silva, de 49 anos, está 3-2 como boxeador profissional, tendo vencido Julio Cesar Chavez Jr. e Tito Ortiz desde que se afastou do MMA em 2021. Ele perdeu para Jake Paul por decisão em sua luta mais recente.

Sonnen, 47, está fazendo sua estreia no boxe.

Confira o blog ao vivo de Silva x Sonnen abaixo.

