Andy Murray pretende jogar em Wimbledon; revela plano de aposentadoria

Andy Murray disse que ainda tem esperança de jogar em Wimbledon poucos dias depois de passar por uma cirurgia na coluna e confirmou que se estiver apto para jogar lá e nas Olimpíadas de Paris, é provável que se aposente do tênis.

Murray, 37, passou por um procedimento para tratar um cisto espinhal em 22 de junho — cirurgia que geralmente vem com um período de recuperação de seis semanas. Com Wimbledon começando em 1º de julho, Murray ainda tem esperança de fazer um retorno milagroso para os campeonatos. No entanto, ele disse que há uma chance maior de sua participação ser em duplas ao lado de seu irmão, Jamie.

O sorteio de Wimbledon acontece na sexta-feira, e Murray – que conquistou o título individual masculino duas vezes – disse que deixará para o último minuto para decidir se está apto ou não para o torneio.

“Sinto que mereço a oportunidade de dar até o último momento para tomar essa decisão”, disse Murray na quinta-feira. “Se eu jogasse na segunda-feira, saberia que no domingo não há chance de poder jogar. Mas também se estiver progredindo… estou na quadra ontem e posso entrar na quadra e me movimentar mais hoje e começar a fazer mais movimentos de tênis e outras coisas, não vou necessariamente saber como isso vai mudar nas próximas 48 a 72 horas.”

As duplas apresentam uma opção alternativa para Murray caso ele não consiga jogar de simples, já que começa mais tarde no calendário de Wimbledon.

Andy Murray retirou-se do Queen’s Club Championships devido a uma lesão enquanto perdia por 4-1 no primeiro set de sua partida da segunda rodada em 19 de junho. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

“A taxa que estou melhorando agora, se isso continuar, então 72 a 96 horas extras farão uma enorme diferença. É complicado, e ficou ainda mais complicado porque quero jogar em Wimbledon mais uma vez”, Murray disse.

“Quero ter a oportunidade de jogar o torneio e sei que algumas pessoas podem olhar para isso e dizer: ‘Desistir de um torneio no último minuto não é a coisa certa a fazer.’ Mas sinto que mereço a oportunidade de tentar jogar lá novamente e quero ter essa oportunidade, então vou esperar o máximo que puder para ver se me recupero bem.

“Vou esperar até o último minuto para ver se serei capaz e ganhei o direito de fazer isso. Não está claro onde estarei 100% pronto para jogar ou há 0% de chance de eu poder jogar. Essa é a situação. Eu diria que é mais provável que eu não consiga jogar singles agora. Também estou fazendo reabilitação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tentar me recuperar. essa oportunidade de jogar lá novamente.”

Murray também confirmou seus planos de aposentadoria. Murray – que conquistou o título individual masculino no Aberto dos Estados Unidos de 2012, Wimbledon 2013 e Wimbledon 2016 – disse em fevereiro que não planejava jogar muito além deste verão e que espera jogar tanto em Wimbledon quanto em Paris. Olimpíadas antes de se afastar do esporte.

“Todas as discussões e conversas que tive com meu time são de que não vou jogar neste verão”, disse Murray. “Obviamente conversei com minha família e tenho férias em família reservadas para a semana seguinte às Olimpíadas.

“Não estou planejando ir para Nova York [for the US Open]. Mas também não quero que a última vez que joguei em uma quadra de tênis seja o que aconteceu no Queen’s. Novamente, sei que há coisas mais importantes no mundo do que como termino minha última partida de tênis ou onde termino minha última partida de tênis.

“Mas por causa do que coloquei no esporte nos últimos anos, eu gostaria pelo menos de jogar uma partida de verdade, onde eu fosse pelo menos competitivo, não o que aconteceu no Queen’s.

“Não posso dizer com certeza que, se não pudesse jogar em Wimbledon e não me recuperasse a tempo de jogar nas Olimpíadas, não consideraria tentar jogar outro torneio em algum lugar. Posso jogar em Wimbledon e se puder jogar nas Olimpíadas, provavelmente será isso, sim.”

Murray soube do cisto pela primeira vez após o Aberto da França. Era “muito pequeno e cresceu significativamente em tamanho nas duas a três semanas seguintes”, disse ele. Depois de vencer no primeiro turno do Queen’s, Murray foi forçado a desistir do segundo turno em 19 de junho, após sofrer uma perda de coordenação e dores agudas nas costas e na perna direita. Ele então procurou diversas opiniões de cirurgiões, mas todos voltaram dizendo que ele precisava de um procedimento.

“Embora a cirurgia não seja uma cirurgia de grande porte, o problema foi um problema sério porque se o cisto continuar a crescer – obviamente no Queen’s eu basicamente perdi a força, a coordenação e tudo na minha perna direita no caminho para a quadra – você É provável que tenhamos outras complicações também”, disse Murray.

“Obviamente eu não poderia arriscar isso ou permitir que isso acontecesse porque eu estava lutando para andar corretamente porque meus nervos estavam ficando muito comprimidos.

“Então eu tive que fazer a operação, mas também recebi vários prazos diferentes para saber quanto tempo isso levaria. E também fui informado de que se eu decidisse tentar jogar Wimbledon, há algum risco associado a isso, e é se ou não estou disposto a assumir esse risco.

“Mas também, mesmo havendo um risco potencial, obviamente fui operado, a operação correu muito, muito bem e estou me recuperando muito bem. [Wednesday]. Não estou com muita dor, mas a natureza das lesões nervosas é que elas demoram muito para se recuperar.

“Eu gostaria de poder ir para Wimbledon este ano com uma temporada de grama adequada e bem preparado e pronto para ir. Certamente não poderia estar me preparando para Wimbledon de uma maneira pior. estava destinado a acontecer para mim. Jogar com Jamie nas duplas é algo que obviamente nunca fiz antes.