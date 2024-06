Angel McCoughtry planejando o retorno da WNBA, protegerei Caitlin Clark!

TMZSports. com

Se Caitlin Clark os companheiros de equipe não a protegerão de golpes baratos na quadra, Anjo McCoughtry will … dizendo que está disposta a assinar com o Indiana Fever em um retorno à liga onde atuou por anos!

McCoughtry, de 37 anos, juntou-se Babcock é o Esportes TMZ” Programa de TV (exibido durante a semana em FS1 ) … dias depois do guarda Chicago Sky Chenney Carter de verificação corporal de Clark gerou uma conversa em todo o mundo do basquete.

“Cuidem dos seus jogadores. Todos vocês. Não me importa quem seja. Se alguém estiver arrastando seu jogador pelo pescoço, estou na sua cara. ‘O que diabos vocês estão fazendo?’ Ei, podemos almoçar mais tarde, mas agora estamos competindo, não pegue meu player assim.”

“Alguém me contrate! Vou me certificar, sou veterinário e vou me certificar de defender e fazer o que tenho que fazer.”