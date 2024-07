Angel Reese, da Sky, estabelece recorde da WNBA com 10º duplo-duplo consecutivo

CHICAGO — Kayla McBride marcou 16 pontos, Napheesa Collier teve 13 pontos e 11 rebotes, e o Minnesota Lynx estragou um dia recorde da novata de Chicago, Angel Reese, recuperando-se para uma vitória de 70-62 sobre o Sky no domingo.

Reese quebrou o recorde de uma única temporada da WNBA com seu 10º duplo-duplo consecutivo, terminando com 10 pontos e 16 rebotes. Candace Parker, do Los Angeles Sparks, estabeleceu o recorde anterior em 2015.

McBride fez duas cestas de 3 pontos e acrescentou 5 rebotes e 5 assistências para o Lynx, líder da Conferência Oeste (14-4), que vinha de uma derrota por 94-88 para o último colocado Dallas, que encerrou sua seqüência de sete vitórias consecutivas.

Collier teve seis assistências ao registrar seu 11º duplo-duplo da temporada. Alanna Smith fez 11 pontos e 7 rebotes.

O pedaço da história de Reese A novata da Sky, Angel Reese, agora detém o recorde da maior sequência de duplo-duplo em uma temporada na história da WNBA. Temporada Jogador Onda Equipe 2024 Anjo Reese 10* Céu 2015 Candace Parker 9 Faíscas 2012 Sylvia Fowles 8 Céu 2011 Sylvia Fowles 8 Céu *inclui o jogo de domingo – Estatísticas e informações da ESPN

Reese teve um dia ruim de arremessos, acertando 4 de 16 no chão e 2 de 4 na linha de lance livre. Ela marcou 10 pontos no segundo de dois lances livres faltando 23 segundos para o fim.

“Ela vai continuar a fazer o que faz, é quem ela é, ela sempre vai se apresentar e jogar duro e confiante e dar a você tudo o que ela tem”, disse a treinadora do Sky, Teresa Weatherspoon. “Ela é a pessoa mais difícil consigo mesma, muito orgulhosa do que está fazendo e do que continuará a fazer.”

Chennedy Carter marcou 15 pontos pelo Chicago. Lindsay Allen fez três cestas de 3 pontos e marcou 13, somando 7 assistências e 6 rebotes. Marina Mabrey marcou 11 em 4 de 17 arremessos.

O Lynx perdia por 51-42 em um salto de Carter faltando 2:58 para o fim do terceiro quarto, mas reduziu o déficit para cinco no final do período em um salto em distância na campainha de Collier.

Minnesota se recuperou defensivamente no quarto período, superando Chicago por 18 a 5.

Uma jogada de três pontos de Courtney Williams colocou o Lynx em vantagem por 61-59 com 3:14 para o fim. McBride acertou quatro lances livres seguidos e Minnesota manteve uma vantagem de duas posses nos últimos dois minutos.

O Lynx manteve o Sky com 30,5% de arremessos do chão depois de permitir que o último colocado Wings arremessasse 48,7%, acertasse 9 de 15 além do arco e marcasse mais pontos contra eles nesta temporada.

Chicago selecionou Reese com a sétima escolha geral no draft, posição de onde Minnesota negociou.

O Sky caiu para 3-7 em casa.

Minnesota joga em Nova York na terça-feira. Chicago viaja para jogar contra o Atlanta Dream na terça-feira.

