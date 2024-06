Angel Reese da Sky foi expulso contra Liberty após brigar com oficial

O atacante novato do Chicago Sky, Angel Reese, foi expulso depois de sofrer duas faltas técnicas por discordar de um árbitro no quarto período da derrota de terça-feira por 88-75 para o visitante New York Liberty.

Reese foi marcada por sua quinta falta pessoal faltando 2:31 para o fim e depois marcada por duas faltas técnicas pelo mesmo árbitro, Charles Watson. Reese pareceu dizer algo a Watson e rapidamente acenou com a mão.

“Tentei obter uma explicação. Não consegui”, disse a técnica do Sky, Teresa Weatherspoon, na entrevista coletiva pós-jogo. “Até agora não sei o que aconteceu.”

O oficial principal, Maj Forsberg, disse aos repórteres após o jogo que as faltas técnicas de Reese foram por “dirigir-se desrespeitosamente” ao árbitro e depois por “acenar com a mão em demissão”.

Reese, que terminou com 13 pontos e 10 rebotes em 24 minutos, não compareceu à coletiva de imprensa. Sua companheira de equipe no Sky, Marina Mabrey, estava na quadra quando Reese foi expulso e foi questionada sobre a conversa de Reese com o árbitro.

“Ela contratou dois técnicos e disse algo ao árbitro”, disse Mabrey. “O que quer que ele achasse que fosse a decisão correta, foi o que ele tomou. É mais uma questão de compostura para nós em nossa juventude na WNBA. Você precisa conhecer os árbitros e como eles respondem às coisas.”

Lonzo Ball, do Chicago Bulls, que estava presente no jogo, disse no X que pagaria a multa de US$ 400 que Reese enfrenta da WNBA pelas duas faltas técnicas.

Pelas três primeiras faltas técnicas de uma temporada, a WNBA aplica uma multa de US$ 200 para cada uma. Os técnicos de quatro a seis recebem uma multa de US$ 400 cada. Uma sétima falta técnica acarreta multa de $ 800 mais suspensão de um jogo. A estreante do Indiana Fever, Caitlin Clark, e Natasha Cloud, do Phoenix Mercury, têm três técnicas cada uma nesta temporada.

“O árbitro que expulsou @Reese10Angel é fraco, aliás”, escreveu Ball. “Você sabe quem você é (guarde seu dinheiro, anjo, estou com você).”

Reese respondeu: “Agradeço sua turma!”

Terça-feira foi o primeiro jogo do Sky desde a derrota por 71-70 para o Indiana, no sábado, em que a guarda do Chicago, Chennedy Carter, foi marcada por uma falta quando deu um tapa em Clark por trás e a derrubou no chão. Essa falta foi elevada para flagrante 1 no domingo, após revisão da liga. Além disso, Reese foi multado em US$ 1.000 e a organização Sky em US$ 5.000 após o jogo de sábado por violar a política de mídia da liga, já que Reese não foi disponibilizado à mídia.

Carter recebeu aplausos da multidão do Sky na Wintrust Arena quando entrou no jogo na terça-feira. Ela teve 16 pontos, o melhor da equipe, saindo do banco para o Chicago (3-5).

O Sky liderou o Liberty por 66-65 após três quartos, mas foi derrotado por 23-9 no quarto pelo New York (8-2). Breanna Stewart liderou o Liberty com 33 pontos e 14 rebotes.

“Você não pode derreter contra eles”, disse Mabrey sobre as dificuldades do Sky no quarto período. “E no final do dia, nós derretemos. É compostura.”