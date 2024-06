Angel Reese dá um soco na cabeça de Caitlin Clark, acusado de falta flagrante

O Anjo Reese/Caitlin Clark a rivalidade está viva e bem… porque Angel acabou de cometer uma falta dura enquanto Clark estava subindo para uma bandeja – acertando-a na lateral da cabeça.

A falta ocorreu momentos atrás… com o Indiana Fever de Clark subindo 63-62 sobre o Chicago Sky no terceiro quarto, Clark está indo para o aro quando é derrubada por Reese, caindo com força na madeira.

Caitlin Clark sofre falta enquanto dirigia para a cesta pic.twitter.com/U9TvoFUoD3 – CBS Sports (@CBSSports) 16 de junho de 2024

@CBSSports

Embora a princípio pareça apenas uma falta dura, os árbitros pedem uma pausa na ação para rever o golpe… e, outro ângulo de câmera mostra aos torcedores exatamente o porquê.

Confira o clipe… por trás dela, Reese bate na bola – sem chegar perto do bloco – e acerta CC direto na lateral do rosto.

Os árbitros sentiram claramente que a falta ultrapassou os limites – dando a AR um flagrante 1, mas não a expulsando do jogo. Aliás… na posse seguinte do Fever, Angel fez falta em Clark NOVAMENTE, cometendo sua quarta falta e indo para o banco.

Claro, o drama entre o Fever e o Sky surgiu nas últimas semanas… começando depois que o companheiro de equipe de Reese Chenney Carter terras um tiro barato é Clark na última vez que jogaram.

Reese bateu palmas após o golpe… e, mais tarde, disse ela faria o papel de vilã se necessário – uma afirmação que ela aparentemente está dobrando com sua escolha de tênis com tema do Coringa.

Os dois lados ficaram agitados neste fora do flagrante, aliás… Os companheiros de equipe de Caitlin tiveram que vir em seu auxílio no início do jogo, depois de se envolverem com os Sky’s Dana Evans.