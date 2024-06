Angel Reese estabelece recorde de estreante na WNBA com Sky vencendo Wings

Angel Reese registrou seu sétimo double-double consecutivo para estabelecer um recorde de estreante da WNBA na quinta-feira, quando o Chicago Sky ultrapassou o Dallas Wings por 83-72.

Reese terminou com 16 pontos e 18 rebotes, o melhor da temporada, para o Sky, que quebrou uma seqüência de quatro derrotas consecutivas. A ex-estrela da LSU ultrapassou Tina Charles e Cindy Brown pelo maior número de jogos consecutivos com um duplo-duplo de uma novata da WNBA.

“É muito emocionante para mim”, disse Reese à ESPN durante sua entrevista pós-jogo. “Tento me dar um pouco de graça e dizer a mim mesmo que estou fazendo um bom trabalho, mas tenho muito mais para crescer e estou muito animado por estar nesta liga”.

O recorde geral da WNBA para o maior número de duplas duplas consecutivas é de 12, estabelecido durante as temporadas de 2009-10 pela ex-estrela do Sparks, Candace Parker, que também jogou duas temporadas pelo Sky perto do final de sua carreira.

Quando questionado sobre o potencial de ser o próximo grande jogador de interiores do Sky, Reese acenou com a cabeça para outra ex-estrela de Chicago – Sylvia Fowles, que orientou Reese na LSU.

“Eu amo Sylvia, ela foi uma ótima pessoa e uma ótima mentora para mim quando eu estava na LSU”, disse Reese. “Por poder ter esse relacionamento com ela na LSU, sei que ela ficará muito orgulhosa de mim.”

Reese, de um metro e oitenta, tem agora uma média de 10,8 rebotes em 14 jogos nesta temporada e é o segundo melhor rebote da liga, atrás apenas de duas vezes MVP A’ja Wilson.

“Quero dizer, obviamente, só quero fazer o que for preciso para vencer, e recuperar-se é o que faço para vencer”, disse Reese.

Chennedy Carter e Marina Mabrey marcaram 19 pontos cada para liderar o Sky, que melhorou para 5-9.

Chicago fechou o primeiro tempo com uma sequência de 16-4 para construir uma vantagem de 42-25. Carter acertou todos os sete arremessos no primeiro tempo para terminar com 15 pontos, enquanto os Wings acertaram apenas 10 de 36 em campo (28%), incluindo 2 de 11 na faixa de 3 pontos.

O roubo de bola e a bandeja de contra-ataque de Reese ampliaram a vantagem do Chicago para 55-35 no terceiro quarto. Os Wings não alcançaram a marca de 40 pontos até faltarem 9:38 para o final do quarto.

Dallas voltou no quarto período, quando Arike Ogunbowale fez uma cesta de 3 pontos em três posses consecutivas e conseguiu 69-59. Jacy Sheldon, em seu primeiro início de temporada, acrescentou uma cesta de 3 pontos para reduzir o déficit para 79-70 faltando 44,1 segundos para o fim, mas o Chicago acertou quatro lances livres consecutivos para selar a vitória.

A estreante Kamilla Cardoso, saindo de seu primeiro duplo-duplo na carreira, terminou com nove pontos e 11 rebotes para o Chicago.

Ogunbowale marcou 17 de seus 31 pontos no quarto período pelo Dallas (3-11). Natasha Howard, que jogou pela primeira vez desde a abertura da temporada em 15 de maio por causa de uma fratura no pé, somou 13 pontos. Os Wings estavam sem Maddy Siegrist (dedo quebrado) e Kalani Brown (doença).

Dallas não marcou gols nos primeiros quatro minutos do jogo, errando cinco chutes certeiros. Os Wings acertaram apenas 24% no primeiro quarto, com Ogunbowale tentando oito de seus 21 arremessos.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.