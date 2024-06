Angel Reese supera Caitlin Clark com 25 e 16 na vitória da Sky

CHICAGO – Pela primeira vez em suas carreiras profissionais, Angel Reese venceu Caitlin Clark.

Reese fez isso com um dos melhores desempenhos até agora, marcando 25 pontos, o recorde de sua carreira, e pegando 16 rebotes para levar o Chicago Sky a uma emocionante vitória de retorno por 88-87 sobre o Indiana Fever no domingo, apesar de 17 pontos e um recorde da franquia. 13 assistências para Clark.

Reese registrou um duplo-duplo pelo oitavo jogo consecutivo, estendendo seu recorde de estreante na WNBA, para ajudar o Chicago a superar um déficit de 15 pontos no segundo tempo e conquistar sua primeira vitória sobre o Fever e Clark como profissional. O The Fever havia vencido as duas partidas anteriores desta temporada, ambas em Indianápolis.

“Isso é o que eu faço: eu saio e atuo”, disse Reese após o jogo. “Eu faço o que for preciso para vencer todos os dias.”

Chicago terminou o jogo com uma corrida de 31-15 nas 11:25 finais, impulsionado por Reese, que teve tantos pontos (15) e gols de campo (5) quanto Indiana durante esse período.

Reese pegou um rebote ofensivo e sofreu falta ao fazer a defesa para empatar o jogo aos 82, faltando três minutos para o final. Então, o Sky encontrou Reese novamente para uma bandeja com 53 segundos restantes para colocar o Chicago à frente para sempre.

“Ela correu muito bem na transição”, disse Clark sobre Reese. “Ela conseguiu alguns e-1s na transição, obviamente, ela jogou um jogo realmente ótimo. Acho que eles definitivamente sabiam que deveriam ser físicos conosco. [our last game] e vimos que cometemos falta neles sem parar… 35 [free throws] … uma equipe como esta você não vai escapar impune.”

Enquanto isso, Clark empatou o recorde de maior número de assistências de uma estreante em um desempenho duplo-duplo na história da liga, mas ela não marcou após a marca de 7:12 no quarto período e tentou apenas três arremessos no período final.

“Tenho certeza de que houve uma ou duas oportunidades para eu provavelmente tentar outra tacada no final, mas confio em meus companheiros de equipe”, disse Clark. “Obviamente, 13 assistências, isso significa que meus companheiros marcaram em 13 dos meus passes. É um número realmente ótimo, então vou dar-lhes a bola todas as vezes e dar-lhes a oportunidade de marcar.”

Reese e Clark, dois dos melhores estreantes da classe WNBA deste ano, estão interligados por causa de sua história na faculdade. O Iowa Hawkeyes de Clark perdeu para Reese e LSU no jogo do campeonato nacional de 2023, mas vingou a derrota nas semifinais nacionais de 2024 antes de perder para a Carolina do Sul no jogo do título.

Tanto Clark quanto Reese minimizaram a rivalidade entre seus dois times no confronto antecipado de domingo. Mesmo assim, o jogo fez jus ao faturamento como um dos ingressos mais badalados da história da WNBA.

Os ingressos para o jogo de domingo na Wintrust Arena custavam em média US$ 351, de acordo com a Vivid Seats. As celebridades presentes incluíram os rappers da área de Chicago, Chance the Rapper e Lil Durk; o ator/comediante Jason Sudeikis; A estrela dos Knicks, Jalen Brunson; e Sheryl Swoopes, membro do Hall da Fama, que compartilhou um abraço prolongado com Reese após o jogo – “ela me disse que está orgulhosa de mim”, disse Reese.

Três primeiros encontros na WNBA Clark é o primeiro jogador na história da WNBA a somar 50 pontos e 25 assistências nos primeiros três jogos contra um único adversário. Reese é o terceiro jogador na história da WNBA com 40 pontos e 40 rebotes nos três primeiros jogos contra um único adversário. Caitlin Clark Anjo Reese 51 pontos 44 pontos 28 assistências 42 rebotes Registro de 2-1 1-2 recorde

“É bom para o jogo, bom para o basquete feminino, mas também bom para os esportes femininos”, disse Reese sobre a multidão. “Você vê jogadores da NBA, rappers, lendas que jogaram na liga por muito tempo e mostram apoio. Você sabe que todo mundo está assistindo agora.

“Acho que este é um dos momentos mais importantes do momento, e continuamos a seguir em frente. Acho que as duas equipes esta noite fizeram um trabalho incrível ao dar um show. Foi divertido. Eu me diverti muito, estou certeza de que o outro time se divertiu muito. Estou feliz por termos vencido esta noite.”

Apesar da derrota, a armadora do Fever, Kelsey Mitchell, que está na liga desde 2018, concordou que o clima representou um momento especial na história do basquete feminino.

Embora muitos jogos do Fever nesta temporada tenham sido transferidos para locais maiores devido à alta demanda de ingressos para ver Clark, o jogo de domingo não pôde ser realizado no United Center, que estava reservado para shows na sexta, sábado (Justin Timberlake) e domingo (Russ).

Mesmo assim, os 9.872 lugares da Wintrust Arena estavam esgotados.

“Hoje foi um momento muito bom para fazer parte”, disse Mitchell. “A atmosfera, vocês, a mídia, os fãs, sua família, as crianças, acho que foi uma boa atmosfera para nós. Acho que o basquete feminino como um todo deu um grande salto hoje.”

The Sky também quebrou a seqüência de quatro vitórias consecutivas do Fever.

Chicago já venceu jogos consecutivos após uma seqüência de quatro derrotas consecutivas.

“Essa seqüência de derrotas definitivamente falou muito por nós, tempos difíceis no vestiário, conversas difíceis no vestiário”, disse Reese. “Mas sendo capaz de aguentar isso, todos se olharam no espelho e descobriram o que fazer para melhorar. Não para por aqui, duas vitórias consecutivas, temos que continuar.”

A Associated Press e a ESPN Stats & Information contribuíram para esta história.