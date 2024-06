Antevisão do campeonato MCWS 2024: O que está em jogo para dois programas lendários

OMAHA, Nebraska – Qualquer passeio dentro ou ao redor do Charles Schwab Field é uma lição instantânea de história sobre as equipes que celebraram o título da Men’s College World Series. Há placas revestindo a parede que separa o campo central do mundo exterior, divididas por décadas, desde o primeiro MCWS em 1947. Há faixas montadas nas imponentes paredes do saguão principal, listando cada campeão, cinco times de uma vez. E, finalmente, há o mural na Mike Fahey Street, um dos locais mais populares para selfies antes do jogo, com flâmulas afixadas para todos os programas de beisebol universitário que já foram o último time do esporte em pé, er, dogpiling.

São 31 campeões ao todo, desde os sangues azuis – OK, roxo, laranja queimada e sangues cardinais – da LSU, Texas e USC até os lendários azarões e cães maravilhosos de Coastal Carolina, Holy Cross e Fresno State. Rice, Michigan, Pepperdine, Wichita State, tantas escolas de tantas regiões ao longo de tantos anos.

Exceto dois programas flagrantes de MIA. Os mesmos dois que estarão competindo neste fim de semana pela primeira glória elegante e há muito negada no beisebol em Omaha.

“Parece estranho, não é?” confessou Jim Schlossnagle, treinador principal do Texas A&M Aggies, um programa orgulhoso com um estádio semelhante ao de Roma, construído para intimidação e oito vezes participante do MCWS, sem nenhum anel para mostrar. Ainda. “Você olha para os treinadores, jogadores e história, especialmente a história recente de nós e deles, e você pensaria que um de nós teria vencido isso em algum momento ao longo do caminho”.

“Essa é a verdade”, concordou Tony Vitello, líder de um programa de beisebol do Tennessee Volunteers que não deu certo durante suas seis visitas anteriores a Omaha, um número que parece insignificante para um clube que produziu nomes como o recém-eleito membro do Hall da Fama do Beisebol. Todd Helton, RA Dickey, vencedor do prêmio Cy Young de 2012, e há dois anos um quarteto de All-Americans na mesma temporada. “Quando você se aprofunda na história e nesses times e vê o compromisso que nossas escolas assumiram com o beisebol, é estranho que nenhum de nós tenha vencido uma College World Series. Mas um de nós está prestes a resolver esse problema.”

Os fios que se entrelaçam para conectar os Aggies e os Vols vão muito além da frustração compartilhada no torneio de junho. A primeira vez que apareceram no mesmo MCWS foi há 73 anos, a segunda série realizada em Omaha, quando estavam no mesmo campo de oito times, mas nunca jogaram em 1951. Presente para ver o Tennessee ser derrotado no jogo do título por Oklahoma era o general Robert Neyland… sim, o homem cujo nome está no estádio de futebol do Tennessee e cuja estátua guarda o portão da frente. Mas antes de Neyland treinar os Vols para quatro títulos nacionais de futebol americano, ele foi jogador calouro de beisebol e futebol americano na A&M do técnico Charley Moran, que jogou futebol americano no Tennessee. Como diretor atlético do Tennessee, Neyland trabalhou para tornar o beisebol voluntário relevante. Era. Neyland se aposentou em 1952 e os Vols só retornaram a Omaha 44 anos depois, quando Helton os levou às semifinais.

O #MCWS as finais estão definidas. Texas A&M x Tennessee, dois dos melhores “Espere, eles nunca ganharam tudo ?!” programas de beisebol com uma chance de salvação em Omaha. Vamos chamá-lo de Clássico do General Neyland. Ele jogou bola como Aggie, o maior treinador do Vols de todos os tempos. pic.twitter.com/UsstZg6276 -Ryan McGee (@ESPNMcGee) 20 de junho de 2024

Os Aggies também sofreram uma seca no MCWS, retornando em 1964, mas não novamente até 1993, quando chegaram como cabeça-de-chave nacional número 1, mas fizeram 1-2 e foram mandados para casa mais cedo. Desde 1993, mais de 80 jogadores foram convocados para o draft da MLB e estão em Omaha pela terceira vez nos últimos sete anos.

Infelizmente, sem troféus.

Era mais fácil conviver com isso naquela época, quando o beisebol universitário ainda era um esporte da Costa Oeste. Mas, na última década e meia, o Tennessee e o Texas A&M foram forçados a assistir as equipes de sua conferência vencerem nove dos últimos 13 MCWS. Pior ainda, a riqueza da pós-temporada foi distribuída entre seis outros times, nenhum dos quais veio de College Station ou Knoxville.

“Esta é uma escola à qual as pessoas têm sido muito leais”, disse Vitello sobre o Tennessee, onde foi treinador principal por sete temporadas, todas em uma trajetória ascendente, incluindo ser classificado como número 1 do país em grandes períodos do passado. várias temporadas, apenas para ficar aquém. “Acho que independentemente do desempenho desses caras… tem sido incrível como as pessoas são positivas e leais por estarem na SEC, porque as pessoas geralmente são tão leais quanto a forma como as vitórias acontecem.”

“Isso significaria muito”, disse Schlossnagle quando questionado sobre o significado de finalmente trazer para casa o troféu da NCAA que estava a centímetros de distância dele durante a entrevista coletiva pré-campeonato de sexta-feira. Ele chegou perto várias vezes durante suas 18 temporadas no TCU, mudando-se para a A&M há três anos, em parte para conhecer a enorme base de fãs da escola, conhecida por um título singular. “O 12º Homem é tão especial. Se eu começar a falar muito sobre isso, vou começar a chorar. Eles são um grupo de pessoas único e especial e seria incrível recompensar isso.”

Dylan Widger-EUA HOJE Esportes

Vitello também teve que trabalhar para não se emocionar durante sua entrevista coletiva, chegando à beira das lágrimas quando começou a falar sobre a falecida Pat Summitt, que liderou o programa de basquete feminino Lady Vols a oito títulos nacionais. Vitello nunca conheceu Summitt. Ela morreu em 2016, dois anos antes de ele chegar ao campus. Mas ele passa pela estátua dela quase todos os dias e gosta de entrar na Thompson-Boling Arena para ver as faixas nas vigas.

“Os banners são legais, mas não é disso que todo mundo fala”, disse Vitello. “É como ela cuidava de seus negócios, que tipo de caráter ela incutiu em seus jogadores. Acho que o campeonato dela foi assim, apesar de todas as bandeiras. .”

Vitello também. Schlossnagle também. O mesmo acontece com seus respectivos programas de beisebol e departamentos atléticos. Mas a dor também é uma grande parte das personalidades esportivas do Tennessee e do Texas A&M. O último título nacional da Summitt veio há 16 anos. O último jogo de futebol do Tennessee foi uma década antes disso. Seu último campeonato de equipes da NCAA foi no atletismo feminino em 2009. College Station acaba de adicionar um troféu de tênis feminino ao caso há um mês, mas em uma cidade construída sobre a tradição do futebol, o último título nacional de gridiron dos Aggies foi em 1939. Mesmo a história do 12º Homem é sobre o que quase aconteceu, mas nunca aconteceu. Em 1922, o aluno da A&M E. King Gill saiu da cabine de imprensa e se vestiu no meio do Dixie Classic porque o time de futebol americano cheio de lesões estava com poucos jogadores. King nunca jogou. Sua estátua que fica do lado de fora do Kyle Field é um monumento à lealdade, mas também é uma prova da tensão da promessa.

Para aqueles milhares de fãs e ex-alunos que passaram suas vidas torcendo pelo Tennessee e Texas A&M, essa tensão se tornou uma grande parte de suas identidades, durante a maior parte de seus anos de vida. Então, imagine como seria finalmente poder deixar isso passar?

“Todo mundo vem e se junta a este programa porque quer ganhar um campeonato. Você quer ser o melhor, quer vencer os melhores, quer jogar contra os melhores”, disse o arremessador da A&M, Ryan Prager. “Para os caras que jogaram aqui antes de nós, vocês veem o apoio que eles ainda trazem. Caras que estiveram no 2022 [semifinalist] time, caras que estavam nos times antes disso. Eles se importam. Ser capaz de fazer isso por eles, dar-lhes uma sensação de realização.”

É por isso que, na noite de sexta-feira, véspera da série do título, os lobbies dos hotéis dos dois times, localizados lado a lado à vista do Charles Schwab Field, começaram a se encher com os ex-Aggies e Vols. Vinte e poucos anos e cabelos grisalhos, jogadores utilitários e All-Americanos, todos indo para o Meio-Oeste para um retorno ao lar duro, talvez com o final de Hollywood – não, Omaha – que escapou a esses orgulhosos programas desde que a Men’s College World Series jogou bola pela primeira vez há quase 80 anos.

“Espero que todos venham”, disse o arremessador do Tennessee Kirby Connell, um jogador do quinto ano tão famoso por seu bigode “Vollie Fingers” quanto por seu trabalho no bullpen. “Espero que todos os ex-jogadores estejam aqui com todos esses torcedores e que possamos comemorar juntos. Finalmente.”