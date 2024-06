Antevisão do jogo do campeonato UFL: Stallions vs.

A última franquia esportiva profissional americana a vencer três campeonatos consecutivos é o Los Angeles Lakers, que conquistou três títulos consecutivos da NBA de 2000-02. E agora os Birmingham Stallions da United Football League estão a uma vitória de ingressar naquele clube exclusivo de três turfeiras.

Os Stallions (10-1) conquistaram os títulos da USFL em 2022 e 2023 e podem levar a coroa da UFL no domingo, quando enfrentarem o mesquinho time do San Antonio Brahmas às 17h (horário do leste dos EUA) no The Dome of America’s Center em St. O jogo inaugural do campeonato da UFL coloca o jogador mais emocionante da liga (o quarterback do Birmingham, Adrian Martinez) contra a defesa mais impenetrável da liga em San Antonio (8-3). Os Brahmas são o único time a vencer os Stallions nesta temporada, derrotando-os por 18-9 na Semana 9.

Então será uma partida tripla em Birmingham ou o técnico do Brahmas, Wade Phillips, oferecerá outra obra-prima defensiva? Descrevemos o confronto abaixo.

Tempo: 17h00 horário do leste dos EUA, domingo

Site: The Dome no America’s Center, St.

TELEVISÃO: Raposa

Linha: Garanhões -3, O/U 41,5

Skip Holtz colocou os Stallions de volta na posição de campeão, mas não tem sido fácil recentemente. O Birmingham venceu seus primeiros oito jogos, estendendo sua seqüência de vitórias para 15 jogos até sua última temporada na USFL. Mas os Stallions perderam para o San Antonio na semana 9 e tiveram que sobreviver a uma tentativa de field goal vencedora dos Michigan Panthers na semana 10. Em seguida, eles ficaram para trás por 18-3 para os Panthers no segundo quarto do jogo do campeonato da conferência da USFL. sábado passado. Os Garanhões mostraram seu valor no campeonato, marcando os 28 pontos finais e colocando-se a uma vitória de uma turfa de três.

O quarterback reserva Matt Corral foi um dos principais heróis da vitória, substituindo Martinez – o MVP da UFL – no segundo tempo e lançando dois passes para touchdown no quarto período para colocar os Stallions na frente. Corral finalizou 9 de 11 para 120 jardas e dois passes para touchdown após substituir Martinez, que fez uma interceptação e perdeu dois fumbles antes de ser puxado. Martinez deve começar no domingo.

A defesa do Birmingham também se intensificou nessa vitória, derrotando o quarterback do Michigan Danny Etling três vezes (uma das quais foi devolvida para um touchdown que empatou o jogo pelo cornerback Daniel Isom), demitindo-o cinco vezes e recuperando um fumble. O lado defensivo Dondrea Tillman teve dois dos cinco sacks dos Stallions.

No que diz respeito às defesas, ninguém foi capaz de resolver o que a Phillips & Co. elaborou em San Antonio. Os Brahmas desistiram de 15,3 pontos por jogo, o melhor da UFL, e mantiveram o ataque adversário em apenas 13 touchdowns, já que o St. Louis Battlehawks reuniu apenas um TD ofensivo contra o San Antonio no jogo do campeonato da conferência XFL no domingo passado. Apenas uma equipe (os Battlehawks na semana 3) atingiu a marca de 20 pontos contra os Brahmas, que mantiveram seus últimos oito adversários com 15 pontos ou menos.

Os Stallions lutaram contra a defesa do San Antonio na Semana 9, somando apenas nove pontos em sua única derrota na temporada. O Brahmas ‘D tentará duplicar a tarefa depois de demitir o quarterback do St. Louis, AJ McCarron, quatro vezes no domingo. O tackle defensivo Prince Emili teve dois desses sacks, enquanto o linebacker do All-UFL Tavante Beckett teve cinco tackles contra os Battlehawks.

O ataque dos Brahmas não recebe tanta atenção quanto a defesa, mas tem vários ex-jogadores da NFL que se destacaram na vitória do St. O ex-quarterback dos Raiders, Chase Garbers – que dividiu o tempo com Quinten Dormady nesta temporada – arremessou para 197 jardas e dois passes para touchdown contra o Battlehawks, um deles indo para o ex-recebedor do Bills, Marquez Stevenson. O ex-running back do Steelers, Anthony McFarland Jr., correu para 115 jardas e um touchdown, enquanto San Antonio correu para 213 jardas.