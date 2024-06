Antevisão dos testes de atletismo dos EUA em 2024 em Eugene

Desde os primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896, um país dominou o resto do mundo no atletismo: os Estados Unidos.

As impressionantes 828 medalhas olímpicas dos americanos no atletismo são quase quatro vezes mais que o país mais próximo – as 211 da Grã-Bretanha.

Como os atletas americanos têm sido historicamente tão bons a nível internacional, as probabilidades de integrar as equipas masculinas e femininas de atletismo dos EUA revelaram-se, ao longo dos anos, extraordinariamente difíceis – talvez mais difíceis do que integrar a equipa em qualquer outro desporto.

Essa dificuldade estará em evidência até 30 de junho. Centenas de atletas americanos disputarão vagas em Paris, competindo nas provas de atletismo dos EUA deste ano em Eugene, Oregon. Começando com as rodadas de abertura na sexta-feira, em breve descobriremos quem representará os EUA nos Jogos Olímpicos neste verão.

Aqui estão alguns nomes e histórias para ficar de olho nos julgamentos no famoso Hayward Field:

Sha’Carri Richardson

Eventos: 100m, 200m femininos

Nenhum atleta nas seletivas dos EUA terá maior destaque do que Richardson, a velocista de 24 anos que espera fazer sua tão esperada estreia nas Olimpíadas.

Foi neste evento, há três anos, que Richardson se tornou um nome ainda mais conhecido. Ela construiu sua fama universitária como campeã nacional na LSU ao vencer as provas de 100m em impressionantes 10,86 segundos que a deixaram pronta para levar os velocistas americanos à glória nos Jogos de Tóquio.

Mas dias após a vitória nos testes, a participação de Richardson nas eliminatórias foi invalidada. A Agência Antidoping dos EUA concedeu-lhe uma suspensão de um mês que a fez perder as Olimpíadas.

Sha’Carri Richardson começou a voltar à sua antiga forma na pista. (Foto de Steph Chambers/Getty Images)

Segundo a agência, Richardson testou positivo para maconha, uma substância que a Agência Mundial Antidoping diz ser “proibida em competição”.

Ela rapidamente se desculpou, assumindo a responsabilidade por suas ações. Richardson admitiu ter ingerido maconha durante o que chamou de estado de “pânico emocional”, provocado pela morte de sua mãe pouco antes do início dos julgamentos.

Desde então, ela tem evitado os holofotes, deixando suas façanhas atléticas falarem.

No ano passado, ela voltou à sua forma na pista. O primeiro lugar nos 100m no Campeonato Mundial em Budapeste, Hungria, em agosto de 2023, colocou oficialmente o mundo do atletismo em alerta.

Seu tempo de 10,65 segundos ajudou a definir o tom para os velocistas americanos durante a competição que culminou na dramática vitória da equipe feminina de revezamento 4×100 sobre a inimiga de longa data, a Jamaica. A vitória foi ancorada pela poderosa etapa final de Richardson, na qual ela segurou a superestrela jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Richardson participou de quatro encontros este ano, incluindo um trio sob a bandeira da Diamond League. No encontro da Diamond League em Hayward Field no mês passado, ela fez sua estreia na temporada nos 100m, vencendo em 10,83 segundos.

Uma exibição como essa é a razão pela qual ela entra nas seletivas com o primeiro lugar no ranking mundial do evento. É por isso também que a expectativa não é apenas que ela vá a Paris, mas que volte com múltiplas medalhas.

“Ela é a atleta com classificação Q mais alta que temos em nosso esporte”, disse Ato Boldon, quatro vezes medalhista olímpico e analista de velocidade, em um evento pré-julgamento na quinta-feira. “Sha’Carri é a campeã mundial. Ela vai para Paris e cuida dos negócios nestes 100[m] e ela é a campeã olímpica. Onde serão as próximas Olimpíadas? Ah, isso mesmo. Está na América.

“Ela é muito importante para o esporte. Não apenas globalmente, mas internamente.”

Noah Lyles

Eventos: 100m, 200m masculino

Em sua última prova antes dos testes, Lyles incendiou o campo de 200m no Grande Prêmio de Nova York há duas semanas, cruzando a linha primeiro em 19,77 segundos. Embora satisfeito com o resultado, ele acreditava que seu tempo teria sido mais rápido se não fosse o forte vento contrário na parte de trás da pista, perto dos blocos de largada.

Noah Lyles está programado para correr nos 100m e 200m nas provas de atletismo dos EUA deste ano. (Foto de Dustin Satloff/Getty Images)

Com vários avanços entre ele e o próximo corredor mais próximo, foi outro desempenho dominante que se tornou sinônimo de Lyles.

“Sinto que tenho o poder com certeza; sinto que estou tentando encontrar o ritmo novamente”, disse Lyles após o evento. “Estamos indo para os EUA e temos um forte controle sobre todos os eventos”.

Lyles entra nessas provas como o homem mais bem classificado do mundo nos 200m e o segundo nos 100m, atrás do compatriota Christian Coleman.

Hexacampeão mundial, Lyles ganhou o apelido de “homem mais rápido do planeta” em agosto de 2023, quando venceu três provas no Campeonato Mundial de Atletismo, incluindo os 200m em 19,52 segundos. Esse também foi seu terceiro título mundial consecutivo nos 200m. Enquanto competia nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, Lyles conquistou a medalha de bronze nos 200m.

Esta semana, Lyles está programado para realizar seus dois eventos principais. Embora seja favorito nos 100m e 200m, ele enfrentará uma competição acirrada.

Em ambas as provas, ele enfrentará Coleman e os medalhistas de prata olímpicos Fred Kerley e Kenny Bednarek, entre outros, e seu irmão Josephus Lyles.

Junto com seus eventos individuais, Noah Lyles também passou parte desta primavera com uma equipe americana reformulada de revezamento 4×100. Esse grupo terminou em primeiro lugar no Revezamento Mundial de Atletismo, nas Bahamas, no mês passado. Essa competição ensinou a Noah Lyles, que espera ajudar a levar os homens americanos à sua primeira medalha de ouro olímpica no evento desde 2000, uma lição importante.

“Na verdade, depois de correr no World Relays, não se trata mais de velocidade”, disse Lyles. “É como você passa o bastão. É a química que você tem entre todos.

“Não se trata dos caras mais rápidos. É química.”

Sydney McLaughlin-Levrone

Eventos: 400 m com barreiras feminino

Durante grande parte do ano, qualquer conversa em torno de McLaughlin-Levrone centrou-se nestas questões: “Será que ela só correrá com barreiras nas Olimpíadas? Ou os sprints em pista plana também farão parte de sua rotina novamente?”

Dias antes do início das provas, o bicampeão olímpico deu uma resposta.

Sydney McLaughlin-Levrone só competirá nos 400m com barreiras neste verão nas seletivas olímpicas. (Foto de Dustin Satloff/Getty Images)

Embora ela tenha registrado tempos este ano em eventos de pista plana que facilmente se classificariam para Paris, McLaughlin-Levrone e sua equipe decidiram se concentrar apenas em seu evento principal: os 400m com barreiras.

“Nós meio que sabíamos que queríamos voltar aos obstáculos”, disse McLaughlin-Levrone à Associated Press no início desta semana. “No futuro poderemos voltar a [the flat races]mas acho que esse é apenas o nosso foco agora.”

Isso significa que ela não tentará superar o tempo impressionante de 48,75 segundos em pista plana de 400m que ela registrou no recente Grande Prêmio de Nova York tão cedo.

“Não foi exatamente o que esperávamos, mas às vezes você só precisa sentir a corrida”, disse McLaughlin-Levrone logo após a vitória dominante há duas semanas.

O que ela esperava?

“Recorde americano”, disse ela, sorrindo.

Esse recorde específico terá que esperar até depois das Olimpíadas. Por enquanto, seu foco está em aproveitar a exibição de 400m de 52,70 segundos que ela teve no mês passado no HBCU Pro Classic em Atlanta. Foi a primeira vez que ela correu os 400m com barreiras em uma competição desde agosto de 2022.

Depois de estrear em 2016 nas Olimpíadas do Rio, aos 16 anos, McLaughlin-Levrone conquistou duas medalhas de ouro em Tóquio. Ela venceu nos 400m com barreiras e fez parte da equipe americana feminina de revezamento 4x400m, vencedora da medalha de ouro.

Outros para assistir:

Ryan Crouser conquistou dois primeiros lugares nas únicas provas em que competiu este ano. (Foto de Dustin Satloff/Getty Images para o USOPC)

Ryan Crouser: Duas vezes medalhista de ouro olímpico no arremesso de peso, ele conquistou dois primeiros lugares nas únicas provas que disputou neste ano.

Gaby Thomas: O duas vezes medalhista olímpico, conquistando a prata no revezamento 4x100m em Tóquio e o bronze nos 200m, correu os 200m em 22,42 segundos, apesar do difícil vento contrário no Grande Prêmio de Nova York.

McKenzie Longo: Duas semanas atrás, em Hayward Field, Long se tornou a estrela dos campeonatos da NCAA, conquistando vitórias nos 100m, 200m e revezamento 4x100m, coroando uma carreira universitária de sucesso no Mississippi.

Coisa Mu: Duas vezes medalhista de ouro olímpica, conquistando vitórias nos 800m e 4x400m em Tóquio, Mu não compete desde setembro de 2023, quando venceu os 800m no Prefontaine Classic, que também foi final da Diamond League.

Keturah Orji: A duas vezes olímpica no salto triplo anunciou esta semana que competirá em suas provas finais nos EUA.

Tara Davis-Woodhall: Ex-atleta olímpico no salto em distância, Davis-Woodhall terminou em segundo lugar no Campeonato Mundial do ano passado. No início deste ano, ela estabeleceu um recorde pessoal, saltando 7,18 metros no Campeonato Indoor dos EUA em fevereiro.