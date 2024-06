Anthony Smith critica pesos meio-pesados ​​que o recusaram no UFC 303: ‘Esses caras acabaram de ser expostos’

Algumas semanas atrás, Anthony Smith estava ajudando o ex-campeão dos meio-pesados ​​Jamahal Hill a se preparar para uma luta co-principal contra Carlos Ulberg no UFC 303.

Enquanto o camp continuava, Smith estava em tão boa forma que ligou para o UFC para avisar que estava pronto para aceitar outra luta – mais cedo ou mais tarde. O que ele não sabia era que poucos dias depois Hill sofreria uma lesão no joelho que o forçou a abandonar a luta. Não demorou muito para que o UFC aceitasse a oferta de Smith.

“Eu estava treinando com Jamahal, eu já estava ajudando ele a se preparar para Ulberg,” Smith explicou no dia da mídia do UFC 303. “Eu já tinha Ulberg na minha mente por quatro ou cinco semanas, tentando ajudar Jamahal a se preparar para ele. Jamahal estava em Omaha quando toda essa confusão começou. Eu já estava falando com Hunter [Campbell] e deixe Hunter saber, ‘Olha, estou em forma, estou pronto para lutar.’ Isso foi antes de Jamahal se machucar. ‘Se houver alguma situação de evento principal que apareça, em qualquer lugar que você precise da minha ajuda, estou em forma e pronto para ir.’

“Então Jamahal se machucou e eu pensei, eu sei onde isso vai dar. Esse não era exatamente o plano, mas é o que é. Mas gostei da luta do Ulberg, gosto do estilo dele. Eu gosto do jogo dele. Ele estava correndo. Ele está com calor agora. É uma luta dura, mas me senti familiarizado com ele. Então, eu estava disposto a intervir e fazer isso.”

Claro, Smith mal teve tempo de reservar uma passagem de avião para Las Vegas antes de receber a notícia de que Ulberg também estava fora da luta após ser vítima de um ferimento.

Smith poderia facilmente ter dito ao UFC que deixaria de lutar em cima da hora, principalmente contra um adversário totalmente diferente, mas decidiu continuar no card.

Então Smith esperou para descobrir contra quem o UFC iria enfrentá-lo. Quando ele finalmente recebeu a notícia de que o contendor dos médios Roman Dolidze aceitou a luta com planos de subir para os meio-pesados ​​​​por pelo menos uma noite, Smith ficou feliz por ter um novo oponente, mas também ficou gravemente desapontado por ninguém na categoria até 205 libras ter aceitado a oportunidade.

“No que diz respeito ao impacto, acho que a ascensão dele diz muito sobre minha divisão”, disse Smith. “Então, se vocês querem fazer o seu trabalho, perguntem a todos os meio-pesados ​​disponíveis por que há um peso médio lutando essa luta. Eles vão inventar um monte de merda, mas acho que vocês podem ler nas entrelinhas. Cada um deles disse não.

“Eu sou o veterano. Eu sou o porteiro. O que quer que esses caras digam… ‘Bem, por que Anthony recebe tanto e por que ele tem essa oportunidade e por que ele faz isso?’ Porque estou disposto a fazer a merda que vocês não farão. Eu lutar contra um peso médio no sábado prova isso para todo mundo. Acho que todos esses caras acabaram de ser expostos.”

Apesar do seu desdém óbvio pelos meio-pesados ​​que recusaram lutar com ele, Smith reconhece que Dolidze estava disposto a correr o risco que eles recusaram.

“Um grito sério para Roman Dolidze”, disse Smith. “Isso exige coragem. O cara voou de volta aos Estados Unidos para entrar lá, uma categoria de peso acima, contra um adversário classificado. Isso é um grande negócio. Acho que ele deveria receber muito crédito por isso.”

A situação não é ideal para nenhum dos lutadores, porque Smith e Dolidze estão competindo em cima da hora no UFC 303 e um deles nem é realmente um meio-pesado.

Por estar enfrentando um legítimo lutador de 185 libras, Smith entende que também está colocando muito em risco, mas isso nunca o assustou antes e ele certamente não vai começar agora.

“Eu não sou realmente um cara que gosta muito de mudanças. Então houve aquele inicial, ‘Aww, filho da p*ta’”, disse Smith reagindo à troca de oponente. “Tipo, droga, eu estava bem confortável naquele ponto com a luta contra Ulberg.

“É difícil não querer lutar com um cara como Dolidze, e digo isso com o maior respeito. Ele é um cachorro absoluto. Ele traz a luta. Você não precisa convencê-lo a lutar. Ele tem um ótimo conjunto de habilidades. Acho que o estilo dele combina bem com o meu… Acho que teremos um maldito barnburner. Ele não vai dar um passo para trás e nem eu. Gosto de caras assim. Tenho muito respeito por caras assim. Essa parte é emocionante e dá um pouco de nervosismo. Gosto dessa sensação. É por isso que ainda faço isso. Ele me deixa um pouco nervoso e eu gosto disso.”