Antiga casa de Richard Pryor, onde ele se incendiou, é vendida por US$ 3,6 milhões

Ricardo Pryor A antiga casa de Los Angeles – o local infame onde ele se incendiou em 1980 – acabou de ser vendida por US$ 3.619.000.

A casa de Northridge esteve à venda por apenas 3 meses pelo ex-jogador da NFL que virou escritor de Hollywood Rashard Mendenhall – rendendo-lhe um lucro considerável, já que o comprou por US$ 2,5 milhões em 2017.

Não era exatamente o que Rashard esperava – hein inicialmente listou a casa com US$ 4.236.000, uma homenagem à sua carreira na NFL, com um total de 4.236 jardas – mas ainda é um ótimo negócio.