Antonio Trocoli entra em cena com três dias de antecedência para enfrentar Shara Magomedov no UFC Arábia Saudita

Shara Magomedov terá uma grande história para contar sobre sua segunda aparição no UFC.

Na quarta-feira, o CEO do UFC, Dana White, anunciou que Magomedov não enfrentará mais Joilton Lutterbach no card do UFC Arábia Saudita de sábado, por motivos não revelados. No lugar de Lutterbach está Antonio Trocoli, que intervém com três dias de antecedência e é o terceiro oponente diferente programado de Magomedov para o evento.

Após o anúncio, Loiterbach revelou no Instagram que foi retirado da luta por causa de “uma substância encontrada na minha urina”.

Trocoli estava escalado para enfrentar Ikram Aliskerov no UFC Vegas 93 do último sábado, mas a luta foi interrompida depois que Aliskerov substituiu Khamzat Chimaev para enfrentar Robert Whittaker na luta principal da primeira viagem da promoção à Arábia Saudita. Depois de quase dois anos no elenco e agora com quatro reservas agendadas, Trocoli faz sua estreia no UFC com uma sequência de quatro lutas invencíveis.

Magomedov está 12-0 como profissional com 10 nocautes. Em sua estreia no octógono, “Bullet” conquistou a vitória por decisão unânime sobre Bruno Silva no UFC 294, em outubro passado.