Aranhas voadoras venenosas gigantes invadindo Nova York e se espalhando pela costa leste

As pessoas em Nova York e Nova Jersey estão se preparando para a chegada iminente da aranha Joro, uma espécie gigante e venenosa de criaturas de 8 patas, conhecida por sua capacidade de saltar de pára-quedas pela cidade. Eles estão se espalhando pela costa leste, indo diretamente para o Nordeste.

Dê uma olhada nisso … As aranhas Joro fêmeas têm envergadura de pernas que chega a 10 centímetros e são conhecidas por usar suas teias de seda para fazer formatos de balões que permitem que sejam transportadas pelo ar.

Essa é uma característica facilmente identificável, além de serem fáceis de detectar, mesmo quando não estão caindo de pára-quedas em seus pesadelos – porque as aranhas Joro têm corpos amarelos e cinza brilhantes.

Uma espécie invasora de aranha com raízes no Leste Asiático, a Joro chegou pela primeira vez à América do Norte em 2010… quando foi avistada na Geórgia – provavelmente pegando carona em contêineres.