Árbitro de cadeira do Aberto da França resgata pombo que pousou na quadra

PARIS – Esta é para os pássaros: um pombo pousou na quadra durante uma partida do Aberto da França no sábado, levando o árbitro de cadeira a usar uma toalha para resgatar a ave caída.

O pombo caiu no saibro vermelho na quadra Suzanne Lenglen – e permaneceu no chão – durante uma troca no quarto set da vitória do campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2021, Daniil Medvedev, na terceira rodada, sobre Tomas Machac em Roland Garros.

O árbitro de cadeira Damien Dumusois entrou em ação, descendo de seu poleiro e pegando uma toalha branca. Ele se aproximou do pássaro, que parecia ferido e tentou fugir. Dumusois deu início à perseguição e acabou se curvando, usando a toalha para agarrar o pombo com as duas mãos e recebendo aplausos dos espectadores.

O oficial então levou-o até uma porta e entregou-o a outra pessoa, que segurou o pássaro no alto, atraindo mais aplausos.

O árbitro de cadeira Damien Dumusois lida com um pombo que interrompeu o jogo durante a vitória de Daniil Medvedev na terceira rodada do Aberto da França. Teresa Suárez/EPA

Dumusois voltou para sua cadeira, levantou-se e anunciou que o jogo seria retomado.

A partida continuou com Medvedev vencendo por 4-3 no set final, e o quinto colocado russo completou sua vitória por 7-6 (4), 7-5, 1-6, 6-4 cerca de 10 minutos depois.