Árbitro e juízes designados para Alex Pereira x Jiri Prochazka 2 no UFC 303

O árbitro e os juízes que supervisionam Alex Pereira x Jiri Prochazka na luta pelo título dos meio-pesados ​​no UFC 303 já foram designados.

As atribuições foram entregues e aprovadas pela Comissão Atlética do Estado de Nevada durante uma reunião mensal na terça-feira.

Herb Dean é o terceiro homem no octógono quando Pereira enfrenta Prochazka em uma revanche após o primeiro confronto no UFC 295, em novembro passado. Naquela noite, Marc Goddard foi o árbitro e deu o comando para interromper a luta depois que Pereira derrubou Prochazka com um chute e seguiu com mais socos no chão que coroaram o brasileiro como o novo campeão até 205 libras.

Desta vez, Dean supervisiona a luta enquanto Prochazka busca vingança e Pereira busca a segunda defesa consecutiva do título dos meio-pesados ​​após nocautear Jamahal Hill no UFC 300.

Os juízes que pontuarão a luta serão definidos com Derek Cleary, Sal D’Amato e Ron McCarthy sentados ao lado da jaula para o evento.

A nova luta principal do UFC 303 aconteceu em pouco tempo, depois que Conor McGregor sofreu uma fratura no dedo do pé que o forçou a desistir da luta agendada contra Michael Chandler. Isso fez com que Pereira e Prochazka concordassem em se encontrar na nova atração principal no dia 29 de junho.

O restante das atribuições dos árbitros e juízes serão anunciados no UFC 303, no sábado.