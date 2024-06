Área de treinamento feminino do Man United será dada à equipe masculina, dizem fontes

O Manchester United transferirá sua equipe feminina para edifícios portáteis no complexo de treinamento do clube em Carrington na próxima temporada para permitir que a equipe masculina use o prédio feminino enquanto suas instalações estão sendo reformadas, confirmaram fontes à ESPN.

Uma fonte disse à ESPN que a decisão de transferir a seleção feminina para edifícios temporários decepcionou as jogadoras da equipe feminina.

No verão passado, o clube inaugurou o prédio de £ 10 milhões (US$ 12,6 milhões) dividido entre as equipes femininas e acadêmicas. Está equipado com ginásio e zonas de reabilitação, balneários, salas de equipamento e botas, bem como restaurante da equipa principal feminina com zona de cozinha ao vivo, salas de análise e reuniões e salão de jogadores.

O Guardian, que relatou a história pela primeira vez, disse que os edifícios portáteis abrigarão zonas cotidianas, como vestiários, salas de reuniões de equipes, escritórios e áreas comuns para as jogadoras e funcionários femininos. Ainda assim, usarão os mesmos campos e cantina de antes.

As mulheres do Manchester United compartilham o complexo de treinamento de Carrington do clube com a equipe masculina. Charlotte Tattersall – MUFC/Manchester United via Getty Images

As reformas começaram na segunda-feira com um investimento de £ 50 milhões para reformar o prédio do time principal masculino, com a obra prevista para ser concluída durante a campanha de 2024-25.

Ao revelar o investimento de £ 50 milhões, o clube disse: “Serão feitas adaptações temporárias no restante das instalações de Carrington para garantir que jogadores e funcionários de todas as nossas equipes possam continuar a operar com sucesso na próxima temporada”.

A notícia da intenção de transferir a seleção feminina para edifícios temporários chega depois que o presidente da INEOS e coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, disse que os planos para a seleção feminina ainda não foram confirmados.

“Ainda não entramos nesse nível de detalhes com a equipe feminina”, ele disse à Bloomberg. “Estamos bastante focados em como resolver os problemas da primeira equipe, e isso tem sido em tempo integral nos primeiros seis meses.”

Quando questionado se os planos seriam confirmados, Ratcliffe respondeu: “Correto”.

Fontes disseram à ESPN que o United está prestes a perder uma de suas jogadoras mais famosas, Mary Earps, que rejeitou uma extensão de contrato com o clube, com a goleira da Inglaterra se aproximando de uma transferência para o Paris Saint-Germain.

Rob Dawson da ESPN contribuiu para este relatório