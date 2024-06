Argentina 2-0 Peru (29 de junho de 2024) Análise do jogo

Lautaro Martínez marcou dois gols no segundo tempo para ajudar o segundo time da Argentina a vencer o Peru por 2 a 0 na Copa América, no sábado, e terminar na liderança do Grupo A, eliminando o Peru do torneio.

Martínez, titular pela primeira vez na competição, balançou as redes aos 47 e 86 minutos, marcando pela terceira partida seguida.

O atacante da Inter de Milão finalizou uma jogada fluida aos 47 minutos, passando a bola por cima do goleiro peruano Pedro Gallese, e repetiu o truque aos 86 minutos, passando a bola por cima de Gallese novamente para marcar seu segundo gol após uma defesa desleixada do Peru.

“Estou feliz porque consegui marcar nos três jogos da fase de grupos e porque pude ajudar a seleção, que é o que conta”, disse Martínez, que foi criticado pelas suas atuações na campanha da Argentina na conquista da Copa do Mundo em 2022, disse à TyC Sports.

“Estou bem, como disse no final do jogo com o Chile, fiz uma ótima temporada no meu clube e me senti bem.

“Eu me senti pronto para me livrar do espinho da Copa do Mundo, isso foi importante para mim, para me preparar bem para a Copa América, o que eu fiz e estou mostrando. Vamos continuar trabalhando.”

Lautaro Martínez já soma nove gols na Copa América e marcou nos últimos quatro jogos pela Argentina. CHRIS ARJOON/AFP via Getty Images

A Argentina já havia se classificado para as quartas de final antes da partida em Miami com vitórias sobre Canadá e Chile, as outras seleções do grupo.

Essa segurança permitiu que os atuais campeões descansassem jogadores importantes, incluindo o capitão Lionel Messi.

Messi, que comemorou seu 37º aniversário na segunda-feira, está se recuperando de uma lesão na coxa contraída durante a vitória sobre o Chile, na terça-feira. Ele deve retornar para a partida das quartas de final na quinta-feira, em Houston, contra o vice-campeão do Grupo B.

Apesar da ausência do técnico Lionel Scaloni, suspenso e multado por começar o segundo tempo no final das duas partidas anteriores, e de uma escalação inicial muito alterada, a Argentina não foi incomodada pelos adversários.

Dominaram a posse de bola no primeiro tempo e fizeram três remates à baliza, mas o guarda-redes peruano Gallese manteve o marcador respeitável com uma série de defesas, a mais notável das quais veio de um livre cobrado por Leandro Paredes aos 26 minutos.

Os atuais campeões tiveram uma grande chance de ampliar a vantagem quando receberam um pênalti por handebol aos 72 minutos, mas Paredes acertou a cobrança de pênalti na trave.

Nas oitavas de final, eles terão a companhia do Canadá, vice-campeão do grupo, que se classificou para as oitavas de final depois de empatar em 0 x 0 com o Chile na outra partida do Grupo A.