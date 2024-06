Argentina critica campo da Mercedes-Benz: melhor que ganhemos

A seleção argentina invadiu o campo do Estádio Mercedes-Benz para a partida inaugural da Copa América de 2024, com o goleiro Emiliano Martínez chamando a grama recém-instalada de “desastre” e o técnico Lionel Scaloni dizendo que foi “melhor termos vencido”. “

“O estado do campo era um desastre. Muito acidentado. Temos que melhorar neste aspecto, caso contrário a Copa América sempre aparecerá em um nível inferior ao da Eurocopa”, disse o goleiro do Aston Villa.

A Albiceleste triunfou por 2 a 0 sobre o Canadá na noite de quinta-feira, com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez garantindo o primeiro lugar da equipe na classificação do Grupo A. Mas o técnico Lionel Scaloni aproveitou a vitória como uma oportunidade para alertar sobre as condições da casa do Atlanta Falcons da NFL – uma superfície sintética coberta com grama natural há dois dias – criticando o mau planejamento da organização.

“O jogo foi como o da Arábia Saudita na Copa do Mundo, exceto pelo fato de ter um bom campo”, disse Scaloni, referindo-se à derrota de seu time no jogo de estreia no Catar em 2022. “Melhor que ganhássemos, ou então teria parecido um desculpa, mas eles sabiam há sete meses que jogaríamos aqui e mudaram de campo há dois dias. Não é desculpa, mas este não é um bom campo. Sinceramente, o campo não é adequado para esses jogadores.

“Não fizemos necessariamente um bom jogo, mas um jogo de acordo com o campo e com o que o rival propunha. Não podíamos fazer muito mais com as condições do campo. Vejam a velocidade dos passes que fizemos”.

Além dos Falcons, o Mercedes-Benz Stadium também é a casa do time da MLS Atlanta United FC – ambos os times jogam em superfície artificial. A pedido da Conmebol, o estádio colocou grama para o torneio nos últimos dias.

Quando o Atlanta United enfrentou o Houston Dynamo no sábado, 15 de junho, o local ainda tinha superfície artificial.

“Dois dias atrás era falso, e então eles secaram pedaços de grama juntos. Foi pintado para parecer mais bonito do que é”, disse Scaloni. “O estranho é que sabíamos há meses que jogaríamos aqui, então talvez as coisas pudessem ter sido feitas mais rapidamente.”

O próximo jogo da Argentina no Grupo A será contra o Chile, no Metlife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, em 25 de junho, antes de terminar o jogo round-robin contra o Peru, em 29 de junho.