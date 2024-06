Argentina dará descanso a Lionel Messi na final da fase de grupos da Copa América

Lionel Messi não jogará a última partida da Argentina na fase de grupos da Copa América de 2024 contra o Peru, no Hard Rock Stadium em Miami, Flórida, na noite de sábado, disseram fontes à ESPN Argentina.

Messi sofreu uma lesão durante a partida de terça-feira à noite contra o Chile e foi submetido a tratamento lateral durante o primeiro tempo. Ele confirmou após a partida que sentiu desconforto no tendão direito, mas conseguiu continuar jogando.

Na tarde de quinta-feira, a estrela de 37 anos permaneceu no hotel da equipe, pulando a viagem para a Florida International University para o treino da Argentina.

“Senti um certo desconforto no tendão da coxa direita no começo do jogo. Estava tenso. Não estava tão frouxo quanto deveria. Mas consegui terminar o jogo. Vamos ver como vai ser”, disse Messi em uma entrevista de zona mista após a partida.

“Na primeira jogada, meu adutor ficou duro. Não senti nenhuma perfuração ou rasgo, mas achei difícil me mover livremente.”

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse após o jogo com o Chile que espera fazer várias mudanças na escalação titular contra o Peru, dando aos jogadores mais jovens a oportunidade de ver o tempo em campo.

O técnico vencedor da Copa do Mundo disse: “Estamos satisfeitos e podemos aproveitar os dias e dar minutos aos mais jovens. Acho justo que os jogadores que não tiveram minutos entrem em campo”.

Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Valentin Carboni e Alejandro Garnacho ainda não jogaram pela Argentina durante o torneio, apesar da participação nos amistosos pré-Copa América contra Guatemala e Equador. Fontes acrescentaram que Garnacho é um dos jogadores com maior probabilidade de entrar em campo contra o Peru.

A Argentina não depende do resultado do jogo com o Peru para se classificar às oitavas de final do torneio. A vitória contra o Chile garantiu da Albiceleste vaga nas quartas de final com duas vitórias em duas partidas, já que os atuais campeões estão praticamente garantidos na primeira posição do Grupo A.