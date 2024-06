Argentina deveria ‘aproveitar’ Messi e Di Maria enquanto pode – Scaloni

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, incentivou os torcedores a aproveitarem as façanhas de Lionel Messi e Ángel Di María na Copa América neste verão, já que a dupla poderá participar do torneio pela última vez.

Os atuais campeões de Scaloni dão início à Copa na partida de abertura contra o Canadá, na noite de quinta-feira, em Atlanta, com a chance de se tornarem o primeiro time sul-americano a vencer três grandes torneios consecutivos, depois de erguer a Copa do Mundo no Catar em 2022.

“Conseguimos ter um processo na seleção. O saldo, além dos títulos, é que aproveitamos muito”, disse Scaloni em entrevista coletiva. “É um prazer vê-los treinar e jogar, como se entregam. Não estou preocupado com o futuro de Messi e Di María. , veremos o que acontece mais tarde.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Messi está bem, feliz. Tenho ideias e forças renovadas. É um belo desafio defender o título.”

Com a vaga como titular praticamente garantida na quinta-feira, Messi quebrará o recorde de maior número de partidas na Copa América, com 34 em seu crédito desde sua estreia na edição de 2007 do torneio. Di Maria soma 23 partidas na Copa, sendo que os dois jogadores passaram a fazer parte da equipe que comandou A Albiceleste ao título em 2021.

Embora Di Maria tenha anunciado que se aposentará da seleção nacional após a Copa América, o futuro internacional de Messi permanece desconhecido, com uma Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá se aproximando em 2026.

Tanto Scaloni quanto Leandro Paredes anteciparam uma partida difícil contra o Canadá, da Concacaf, e disseram que a Argentina não subestimará Jesse Marsch enquanto ele lidera seu jovem time em ação pela primeira vez em um torneio desde que foi nomeado técnico principal.

“O Canadá é um time muito bom, tem muitos jogadores de qualidade. Eles têm um novo técnico que traz novas ideias”, disse Scaloni. “Eles são um rival difícil, engana-se quem pensa que é fácil. Estamos preparados para defrontá-los, eles são um rival difícil e é o primeiro jogo do torneio”.

“Para nós todo rival é considerado difícil. Tentamos enfrentá-los da mesma forma, com as ideias da comissão técnica para obter resultados”, acrescentou Paredes. “Todo rival tem um lado bom e um lado ruim e queremos tirar vantagem disso.”

Scaloni não revelou sua escalação titular para a estreia, mas disse ter uma ideia clara do XI que será apresentado na quinta-feira.

“Todos os jogadores estão disponíveis para amanhã e nós decidimos quem joga dependendo do que for melhor para a equipa no momento”, disse Scaloni. “Não tenho dúvidas quanto aos 11 titulares, mas vou contar primeiro aos meus jogadores. Eles ainda não sabem disso.”

A Argentina continuará sua campanha na Copa no dia 25 de junho contra o Chile e encerrará a fase de grupos contra o Peru quatro dias depois.