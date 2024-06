Argentina sobrevive ao susto de Messi e avança para a próxima fase após vitória ‘difícil’ do Chile

Lionel Messi disse esperar que sua lesão “não seja nada séria” depois de receber tratamento para um problema na coxa direita durante a difícil vitória da Argentina por 1 a 0 sobre o Chile na Copa América, na terça-feira, no MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey.

A campeã Argentina se classificou para as quartas de final com a segunda vitória do torneio, graças ao gol do substituto Lautaro Martínez aos 88 minutos.

No entanto, o resultado foi mais acirrado do que os campeões mundiais gostariam e o capitão Messi precisou de tratamento fisioterapêutico durante o primeiro tempo.

“Está me incomodando um pouco, mas consegui finalizar a partida”, disse Messi, falando na zona mista pós-jogo. “Espero que não seja nada sério. Foi difícil para mim me movimentar livremente. Amanhã veremos como me sinto.”

Messi ainda teve uma atuação impressionante, acertando a trave ainda no primeiro tempo.

Lionel Messi recebe tratamento durante a partida da Argentina pela Copa América contra o Chile. Imagens Getty

“Sabíamos que seria muito físico”, disse ele. “Todos os jogos são físicos e o Chile é difícil. Eles tinham muito em jogo… mas alcançamos nosso objetivo, vencer e estamos nas quartas de final.”

A Argentina é a primeira nação a se classificar nos grupos, com uma partida ainda pela frente, enfrentando o Peru em Miami, no sábado.

“Merecemos vencer”, disse o técnico Lionel Scaloni. “O jogo não foi fácil. Vencemos no momento em que menos se esperava. A equipe continuou acreditando e atacando. A vitória é merecida porque a Argentina fez todo o esforço, mas foi muito difícil.”

O atacante Martinez marcou cinco gols nos últimos cinco jogos pela seleção nacional – e em ambas as partidas da Copa América – mas começou no banco contra o Chile, com Julián Álvarez mantendo sua vaga.

“Lautaro e Julian podem jogar juntos”, disse Scaloni. “É sobre encontrar um equilíbrio. Hoje, Lautaro marcou o gol. Ele é o primeiro que está feliz. Julian é o segundo e eu sou o terceiro.”

“Esses jogos são difíceis. Temos que continuar jogando desta forma, vai ser difícil”, disse Martinez. “[Chile] recuamos, com uma linha de cinco, mas estamos felizes porque no final conseguimos os três pontos. É um alívio, jogo pela minha família, eles sofrem, então estou feliz”.

O Chile precisará vencer o Canadá em seu último jogo da fase de grupos para se classificar para a próxima fase, depois que o Canadá derrotou o Peru por 1 a 0 na terça-feira.