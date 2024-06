Ariana Grande chama Jeffrey Dahmer de convidado do jantar dos sonhos e provoca reação negativa

Reproduzir conteúdo de vídeo



Ariana Grandeos fãs de estão chateados com sua última confissão – ou seja, o fato de que ela adoraria sentar-se para uma hipotética refeição com Jeffrey Dahmer … com muitos chamando-a de surda.

A cantora recentemente passou Penn Badgleypodcast “Podcrushed” de – e ela admitiu ter dito anteriormente aos fãs que o falecido serial killer condenado era o convidado dos seus sonhos para jantar … porque ela sempre quis escolher o cérebro dele.

Ariana – que disse que estava apaixonada por serial killers enquanto crescia – explicou que o assunto surgiu durante uma sessão de perguntas e respostas com jovens fãs no início de sua carreira de cantora… e ela diz que contou a verdade ao garoto, que ela quero conversar com Dahmer em um possível jantar.

Ari diz que tem muitas perguntas para ele… e, brincando, comenta que talvez precise de uma terceira pessoa por perto por segurança. Mas ela está falando sério – é quem ela gostaria de entrevistar.

Claro, Dahmer foi assassinado na prisão nos anos 90… isto enquanto cumpria pena por assassinar e desmembrar/comer mais de 17 vítimas entre 1978 e 1991 – o que foi bem documentado.

Então, o sonho de Ari nunca se tornará realidade… Aliás, ela diz que tinha essa escolha de convidado para jantar dos sonhos trancada por um tempo – bem antes da série Netflix ser lançada e ser um grande sucesso.

Como você sabe, a história de Dahmer voltou aos holofotes em 2022, após Evan Peters interpretou o infame assassino em uma minissérie para a Netflix, chamada “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”. O programa também foi criticado por ser insensível com as famílias das vítimas.



Claro, Ariana não é a primeira celebridade a ter uma fixação por crimes verdadeiros… com Chrissy Teigen, Mindy Kaling, Kim Kardashian, Anna Kendrick e mais, todos expressando sua paixão pelo gênero sombrio. Mas, neste caso, Ari está sendo arrastado de uma vez.