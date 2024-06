Ariana Grande defende mudança de voz após críticas

Ariana Grande está aplaudindo as pessoas que a arrastaram online por mudar sua voz no meio da entrevista – ela diz que é intencional e necessário para proteger a galinha dos ovos de ouro… aquela voz dela.

O negócio é o seguinte… um clipe da recente aparição de Ariana no Penn BadgleyO podcast “Podcrushed” de está circulando nas redes sociais… com pessoas apontando para uma mudança drástica em sua voz no meio de uma conversa. Acontece por volta dos 35 segundos, no clipe acima.