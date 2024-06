Ariana Grande quebra o silêncio sobre as alegações da Nickelodeon de ‘Quiet on Set’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Ariana Grande está finalmente falando sobre as acusações preocupantes contra seus ex-empregadores na Nickelodeon… expressando seu apoio às supostas vítimas que se manifestaram.

A estrela pop fez uma aparição no Penn Badgleypodcast “Podcrushed” de quarta-feira, onde ela relembrou seu tempo como uma estrela infantil na rede … e notou que estava arrasada por seus colegas que compartilharam suas experiências alarmantes.



A cantora – que alcançou a fama pela primeira vez em “Victorious” e “Sam & Cat” – lembra-se de forçar o limite do humor em seus shows… pensando que era legal na época, mas fazendo caretas sobre isso agora.

Ela diz… “E, as insinuações… nos disseram, e também nos convencemos, que era uma diferenciação legal. E, não sei, acho que tudo aconteceu tão rápido e agora olhando para trás alguns dos clipes que eu penso, isso é… caramba, sério?”

Como diz Ari… o conteúdo que não foi aprovado para a rede ainda viu a luz do dia… conforme apareceu no site do programa. E sim, parece que ela acha tudo nojento em 2024.

Sua opinião veio depois que a rede foi lançada em uma série de documentos prejudiciais, “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” … onde Daniel Schneider – o criador dos programas de Ariana, entre outros – foi atingido por acusações de má conduta, que vão desde escrever piadas inadequadas para menores até assédio sexual.



Dan tem desde então pediu desculpamas sexualização negada atores mirins em seus shows… processando os produtores das documentações por difamação, dizendo que o pintaram falsamente como um predador.

Embora pareça que a experiência de Ariana foi muito diferente da de outras estrelas de Nick, ela ainda diz que os ambientes no set precisam ser mais seguros para artistas infantis. Ela diz que os atores infantis deveriam ser obrigados a frequentar sessões de terapia obrigatórias, entre outras disposições para protegê-los.

Fontes próximas a Ariana também disseram ao TMZ… embora a experiência pessoal de Ariana como atriz mirim não tenha sido a mesma daqueles que se manifestaram, AG está vendo as coisas com lentes diferentes hoje em dia e está arrasada com as histórias que foram compartilhadas nas documentações.