Arike Ogunbowale dos Wings – ‘Política’ envolvida na seleção das Olimpíadas

A guarda do Dallas Wings, Arike Ogunbowale, disse ao podcast “Nightcap” em um episódio divulgado na quinta-feira que tirou seu nome da seleção da seleção olímpica de basquete feminino dos Estados Unidos “meses atrás” e que acha que “política” entra na seleção do time .

A equipe feminina 5 contra 5 de 12 membros para os Jogos de Paris foi anunciada na terça-feira. Os jogadores mais comentados que não sobreviveram foram Caitlin Clark, guarda estreante do Indiana Fever, e Ogunbowale, que foi um dos artilheiros da liga durante suas seis temporadas na WNBA, todas com Dallas.

“Sendo eu, simplesmente senti as vibrações”, disse Ogunbowale sobre como ela pensava que estava sendo avaliada pelo USA Basketball. “Quando se trata dessas coisas, realmente não tem muito a ver com o seu jogo. É realmente sobre quem eles acham que se encaixa no time.

“Os comitês dizem que procuram pessoas que… não sei, honestamente. eles não estão me escolhendo, eu não vou continuar indo para isso [camps] quando eu conheço a vibração. Não vou te dar meu tempo se conheço a vibe.”

Falando aos apresentadores do podcast Shannon Sharpe e Chad “Ochocinco” Johnson, Ogunbowale disse que há tanto talento na WNBA que vários jogadores poderiam ser atletas olímpicos.

“É subjetivo quem eles acham que deveria estar no time; todos são ótimos na WNBA”, disse ela. “Então, quem eles escolhem é quem eles escolhem, não posso realmente controlar isso.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

A posição de guarda tem muita profundidade nesta seleção olímpica. É liderado pela seis vezes olímpica Diana Taurasi de Phoenix e duas vezes olímpicas Jewell Loyd (Seattle), Chelsea Gray, Jackie Young e Kelsey Plum (todos com Las Vegas). A outra guarda da seleção norte-americana é Sabrina Ionescu, de Nova York, que está em sua primeira Olimpíada.

Ogunbowale é o guarda com maior pontuação da WNBA. Seus 24,9 pontos por jogo perdem apenas para os 28,0 do atacante dos Ases A’ja Wilson. Wilson jogará sua segunda Olimpíada.

Ao longo dos anos, alguns jogadores disseram acreditar que conexões universitárias e profissionais poderiam influenciar quem faria parte da seleção dos EUA. Ogunbowale venceu um campeonato nacional em Notre Dame em 2018 e foi a quinta escolha no draft da WNBA de 2019.

“Não posso falar com o basquete dos EUA em geral”, disse Ogunbowale. “Mas quando penso no basquete feminino… a política está sempre em torno dele. Seja o basquete dos EUA, times All-Star, [All-WNBA] primeiro time, há política. Há política em tudo.”

Um oficial do basquete dos EUA confirmou à ESPN no sábado que Ogunbowale levou seu nome em consideração para as Olimpíadas. O USA Basketball não fez nenhum comentário sobre as observações de Ogunbowale sobre a “política” fazer parte da seleção.

Em entrevista à ESPN na terça-feira, a presidente do comitê de seleção do basquete dos EUA, Jennifer Rizzotti, disse que o único critério para escolher os atletas olímpicos é formar o melhor time possível. Ela disse que coisas como onde um jogador fez faculdade, em qual time profissional ela está ou sua idade não foram comentadas pelo comitê de seis membros.

“O que discutiríamos era o trabalho do jogador e por que ele merecia estar no time”, disse Rizzotti.

Se forem selecionados como All-Stars, Ogunbowale e Clark poderão ter a chance de enfrentar os atletas olímpicos antes de irem para Paris. O WNBA All-Star Game em Phoenix, em 20 de julho, colocará a equipe dos EUA contra uma equipe de outros WNBA All-Stars.

Esse também foi o caso em 2021 e Ogunbowale ganhou o prêmio All-Star MVP com 26 pontos na vitória do Team WNBA sobre o Team USA por 93-85 em Las Vegas.