Arman Tsarukyan suspenso e multado por briga de torcedores no UFC 300

O peso leve do UFC Arman Tsarukyan foi suspenso e multado na terça-feira, por dar um soco em um torcedor durante sua paralisação no UFC 300, em abril. A suspensão provavelmente não afetará sua elegibilidade para lutar pelo título do UFC ainda este ano.

A Comissão Atlética do Estado de Nevada suspendeu Tsarukyan (22-3) por nove meses pela altercação, mas reduzirá para seis meses se Tsarukyan participar de um anúncio de serviço público anti-bullying. Isso significaria que Tsarukyan poderia lutar até 12 de outubro. Tsarukyan, que derrotou Charles Oliveira em uma luta pelo desafiante número 1 no UFC 300, provavelmente enfrentará o campeão dos leves Islam Makhachev no final de outubro, em Abu Dhabi. Tsarukyan também foi multado em US$ 25 mil.

“Arman aprecia as negociações da NSAC neste assunto e espera trabalhar com o UFC e a NSAC para produzir um PSA anti-bullying para reduzir sua suspensão e competir pelo título dos leves do UFC antes do final do ano”, disse o empresário de Tsarukyan, Daniel Rubenstein, em comunicado divulgado.

Tsarukyan, da Armênia, deu um soco depois que o torcedor pareceu apontar o dedo médio para ele. O soco foi captado ao vivo na transmissão do UFC.

Tsarukyan, 27, derrotou Oliveira por decisão dividida. Ele não enfrentou nenhuma repercussão legal pelo soco.