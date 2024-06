Arman Tsarukyan suspenso por 9 meses e multado em US$ 25 mil por briga com fã no UFC 300

Arman Tsarukyan recebeu suspensão de nove meses, com chance de redução para seis meses, após brigar com um fã no UFC 300.

Na terça-feira, a Comissão Atlética do Estado de Nevada aprovou um acordo de adjudicação com Tsarukyan suspenso até 12 de janeiro de 2025 e ele enfrenta uma multa de US$ 25.000, juntamente com US$ 471,12 em taxas de acusação que devem ser pagas.

Como resultado da altercação de abril, a bolsa de Tsarukyan foi retida, mas assim que a multa for retirada de seu contracheque, os fundos restantes serão liberados para ele de acordo com o acordo que ele fez com a comissão. O incidente ocorreu quando Tsarukyan caminhava até o octógono para a luta contra Charles Oliveira quando se agrediu com um torcedor gritando com ele no meio da multidão.

“Ele me mostrou ‘Foda-se’ e queria me dar um soco e eu queria dar um soco nele de volta”, disse Tsarukyan após o evento. “É isso. Então, pessoal, ninguém me mostre ‘Foda-se’. Não importa quem você é, vou dar um soco na sua cara.”

Arman Tsarukyan foi suspenso por 9 meses por socar um fã em #UFC300 durante sua paralisação. Além disso, ele será multado em US$ 25 mil. Se ele fizer um vídeo PSA anti-bullying, sua suspensão será reduzida para 6 meses. pic.twitter.com/sCXQds1jcE – Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) 25 de junho de 2024

Obviamente, a suspensão de nove meses impediria Tsarukyan de lutar novamente em 2024, o que poderia ser desastroso, considerando que há rumores de que ele lutará pelo título dos leves contra Islam Makhachev, com todos os sinais apontando para o evento do UFC em Abu Dhabi, em outubro.

A boa notícia é que Tsarukyan pode ter sua suspensão reduzida para seis meses – e isso expiraria em 13 de outubro com o evento do UFC marcado para 26 de outubro – desde que o peso leve de 27 anos complete uma mensagem anti-bullying aprovada para a Comissão.

A comissão votou por unanimidade pela aprovação da medida e parece altamente provável que Tsarukyan complete a mensagem anti-bullying que reduz sua suspensão para seis meses, o que lhe permitiria competir em outubro se essa for a data que o UFC deseja para seu possível confronto. contra Makhachev.

Antes de encerrar o processo, o presidente da Comissão Atlética do Estado de Nevada, Dallas Haun, emitiu um aviso de que o acordo de adjudicação de Tsarukyan é uma “oferta única” e qualquer outra pessoa que se envolva em uma briga com um torcedor “será tratada com muito mais severidade”.