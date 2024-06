Armeiro ‘Rust’ não será forçado a testemunhar no julgamento de homicídio culposo de Alec Baldwin

O júri em Alex Baldwin O próximo julgamento de homicídio involuntário provavelmente não terá notícias do armeiro do filme … porque o juiz que supervisiona o caso não a forçará a depor.

Quando o juiz foi informado de que ela invocaria seu direito da Quinta Emenda se fosse chamada a depor – ela decidiu que ele não forçaria a questão… embora ela ainda pudesse ser chamada. Os promotores sugeriram que poderiam atingi-la com mais pena de prisão… então TBD.

Lembre-se… Hannah era anteriormente considerado culpado de homicídio culposo no tiroteio fatal do diretor de fotografia em 2021 Halyna Hutchins … ela era condenado a 18 meses na prisão mais uma multa de US$ 5.000 e agora está tentando anular sua condenação.