Aros femininos UConn estendem contrato de 5 anos com Geno Auriemma

Geno Auriemma assinou uma extensão de contrato de cinco anos para permanecer como técnico do 11 vezes campeão nacional UConn Huskies, anunciou a escola na terça-feira.

A campanha 2024-25 será a 40ª temporada no comando de Storrs para Auriemma, que completou 70 anos em março.

“Ainda acho difícil acreditar que estive na UConn durante mais da metade da minha vida”, disse Auriemma em comunicado. “Sinto que há muito mais que pode ser feito e será feito, e estou animado por ser o único a fazer isso com minha equipe e minha equipe. Provavelmente estou tão animado com os próximos anos quanto eu já passei dos últimos 40.”

A extensão do contrato vai até abril de 2029 e está avaliada em US$ 18,7 milhões, disse a escola. Inclui oportunidades de remuneração adicional através de incentivos baseados no desempenho. O salário base de Auriemma será de US$ 400.000 por ano, e ele receberá uma remuneração adicional por palestras, consultoria e obrigações de mídia, começando em US$ 2,94 milhões para a temporada 2024-25 e aumentando em US$ 200.000 a cada ano a partir de então.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Geno tem sido um pilar tão importante na UConn que é impossível exagerar sua influência positiva duradoura sobre nossos estudantes-atletas, o programa de basquete feminino e Connecticut como um todo”, disse a presidente da UConn, Radenka Maric, em um comunicado. “Sua liderança e quase 40 anos de compromisso com nossa universidade trouxeram um valor imensurável e reconhecimento de nome tanto para a UConn quanto para todo o estado.

“Sabemos que ele tem ainda mais para demonstrar e ensinar a todos nós nos próximos anos – não apenas sobre como liderar um programa de basquete de classe mundial, mas também sobre como viver uma vida de convicção, compaixão e serviço. A universidade tem a sorte de que ele continue nesta função e estamos ansiosos pelos sucessos futuros sob sua forte liderança.”

Os Huskies buscam seu 12º título nacional – e o primeiro desde 2016 – em 2024-25, com o retorno da ex-jogadora do ano, Paige Bueckers, para sua temporada sênior redshirt. Eles também estão trazendo Sarah Strong, a recrutada número 1 geral na turma de 2024, que completa a turma de recrutamento classificada em segundo lugar naquele ano.

UConn está saindo de sua 23ª participação na Final Four e 15ª em 16 anos. Os Huskies caíram para Iowa nas semifinais nacionais.

Auriemma deve se tornar o técnico mais vencedor do basquete universitário da Divisão I nesta temporada. Atualmente, ele tem 1.213 vitórias na carreira, três a menos que Tara VanDerveer, de Stanford, que se aposentou nesta entressafra.