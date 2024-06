Arroche o Nó 2024 será realizado no estacionamento da Prainha de Penedo

Com objetivo de ampliar o espaço ao público para a edição 2024 do Arroche o Nó, a Prefeitura de Penedo mudou o local do evento que seria realizado na Praça 12 de Abril, transferindo para o estacionamento da Prainha.

Parte da estrutura já está sendo montada no local, utilizando somente a área pavimentada do espaço público para a festa junina que acontece nas noites de 28 e 29 de junho.

Vale destacar que a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) também homenageia este ano o músico penedense Gerson Filho, com a exposição O Rei dos 8 Baixos.

A iniciativa tem curadoria da Associação dos Forrozeiros Alagoanos e destaca a trajetória e a discografia do compositor, instrumentista e acordeonista Gerson Filho, resgate histórico aberto ao público a partir de quinta-feira, 27 de junho, na Vila Dão Pedu.

A abertura da homenagem terá apresentação do filho de Gerson, Roberto dos 8 Baixos – que se apresentou em Penedo, no palco do Arroche o Nó 2023. Os artistas penedenses Toninho e Trio Copacabana e Mumbaça também participam da abertura da mostra.

Em relação à programação artística e cultural do Arroche o Nó 2024, a festa aberta ao público começa sempre às 20 horas, priorizando o talento de músicos e bandas de Penedo, inclusive com apresentação das quadrilhas juninas Remelexo e Chapéu de Couro.

Forró Maior

Dudu Moral

Sandra Moreno

Toca do Vale

Gui Mauriz

Bia Martins