Arsenal confirma primeira turnê pelos EUA contra Chelsea, dupla da NWSL

O Arsenal confirmou sua primeira turnê de pré-temporada nos Estados Unidos entre 15 e 26 de agosto.

Relatado pela primeira vez pela ESPN no mês passado, o Arsenal enfrentará o Washington Spirit, enquanto o Chelsea enfrentará o NJ/NY Gotham FC antes da dupla da Super League Feminina jogar um amistoso em Washington, DC

O clube do norte de Londres confirmou que suas partidas acontecerão no Audi Field em 18 de agosto contra o Spirit e 25 de agosto contra o Chelsea, com um campo de treinamento na George Mason University realizado durante a visita.

O Chelsea confirmou seu jogo contra Gotham, que acontecerá na Red Bull Arena em 19 de agosto. A ex-técnica dos Blues, Emma Hayes, deixou o clube após 12 anos para se tornar a nova técnica da seleção feminina dos Estados Unidos.

O diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar, disse: “Queremos sempre criar as melhores condições para que nossas equipes se preparem e tenham o melhor desempenho na pré-temporada. Isso dá aos nossos jogadores a oportunidade de jogar e treinar em um novo ambiente, diante de nossos apoiadores em todo o mundo.”

É a primeira vez que dois clubes da WSL embarcam em preparativos de verão tão importantes; no entanto, o Arsenal foi para a Austrália no final do mês passado para uma partida polêmica contra o Australia A-League All Stars.