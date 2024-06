Aryna Sabalenka e Elena Rybakina chegam à 4ª rodada do Aberto da França

PARIS – A segunda cabeça-de-chave, Aryna Sabalenka, colocou temporariamente sua amizade com a espanhola Paula Badosa em segundo plano para garantir uma vitória difícil por 7-5 e 6-1 na terceira rodada do Aberto da França no sábado e manter vivas suas esperanças de uma estreia inaugural. Título de Roland Garros.

A dupla desfruta de um vínculo forte desde 2021, mas não houve quartel em um primeiro set turbulento, já que trocaram os contra-ataques antes de Badosa atacar o saque poderoso de Sabalenka no sexto game, avançando com um retorno que acertou a rede.

“É difícil jogar contra sua melhor amiga. Ela é uma jogadora incrível que está voltando após uma lesão e tenho certeza que ela estará de volta ao topo muito em breve”, disse Sabalenka, que melhorou seu histórico de confrontos diretos com Badosa para 5. -2.

“Em quadra somos adversários, procuro não ficar olhando do outro lado, apenas tento focar em mim mesmo e dar o meu melhor jogo, mas de qualquer forma são jogos difíceis contra ela”.

Estimulada a entrar em ação, a poderosa campeã do Aberto da Austrália recuou e soltou um grito que foi recebido com aplausos dos fãs na quadra de Philippe Chatrier, antes de recuperar outra perda de saque contra seu companheiro de 26 anos.

A semifinalista do ano passado acertou um forehand monstruoso para subir 6-5 e conseguiu um delicioso backhand do fundo no caminho para fechar o set de abertura, enquanto o número 139 do mundo, Badosa, refletia sobre suas oportunidades perdidas.

A ex-número 2 do mundo, que tem lutado com um problema nas costas nos últimos anos enquanto Sabalenka conquistou dois títulos de Grand Slam, teve um início decepcionante no segundo set, quando seu oponente bielorrusso venceu quatro jogos consecutivos.

Sabalenka fez uma queda soberba para marcar o match point e o nocaute veio na forma de um erro não forçado da raquete do não-campeão Badosa, mas foi rapidamente seguido por um abraço caloroso na rede.

“Alguns dias fica mais complicado de jogar”, disse Sabalenka sobre a variedade de seu jogo.

“Você tem tantas opções, está pensando demais, mas hoje foi um dia em que eu não estava pensando muito, estava apenas sentindo o jogo e confiando em mim mesmo e tentando todas as jogadas.”

Sabalenka, que pretende se tornar a primeira jogadora desde Serena Williams em 2015 a conquistar os títulos do Aberto da Austrália e de Roland Garros na mesma temporada, enfrentará em seguida a americana Madison Keys, 14ª cabeça-de-chave, ou Emma Navarro, 22ª cabeça-de-chave.

Também no sábado, a número 4 do mundo, Elena Rybakina, continuou a passar despercebida ao desfrutar de uma vitória rotineira por 6-4 e 6-2 sobre a belga Elise Mertens para passar facilmente para a quarta rodada.

Rybakina, ex-campeã de Wimbledon, busca melhorar seu melhor desempenho como quartas de final no saibro vermelho de Paris, em 2021.

A cazaque russa perdeu o saque duas vezes no primeiro set, mas manteve a vantagem ao quebrar todos os saques restantes da belga no set.

Chutes fortes e saques melhores no segundo set permitiram que Rybakina, de 24 anos, encerrasse a partida em pouco mais de uma hora.

“No segundo set joguei com um pouco mais de confiança e meu saque melhorou”, disse Rybakina.

As duas mulheres já haviam se enfrentado cinco vezes, com a cazaque liderando por quatro vitórias a uma.

Na quarta rodada, Rybakina enfrentará a ucraniana Elina Svitolina, 19ª colocada, ou a romena Ana Bogdan, 64ª colocada.

Informações da Reuters foram usadas neste relatório.